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Вред от наушников: какую ошибку допускают почти все

Врач-ЛОР объяснил, как выбрать наушники без вреда для слуха
Наука

Несоблюдение нескольких простых правил и слух ухудшится. Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал Pravda.Ru как этого не допустить.

Наушники
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наушники

Проводные или беспроводные наушники, неважно, если хотите сберечь хороший слух, обращайте внимание на другие моменты, советует эксперт.

"Наушники должны быть накладными, лучше с шумоподавлением. Если вы подключаете наушники к телефону, в телефоне обязательно появляется предупреждение, что за этим порогом громкости возможно повреждение слуха. Вот этого надо слушаться. Меньше низких частот, больше высоких. Потому что низкие частоты на большом уровне громкости быстрее повреждают реснички в слуховом аппарате", — объяснил отоларинголог.

Врач считает наушники наименьшим злом по сравнению с другими влияющими на наш слух факторами.

"Иногда уличный и производственный шумы намного вреднее. В Судане в начале двухтысячных было выполнено исследование. Взяли людей старше шестидесяти и протестировали на предмет потери слуха. И оказалось, что у них практически нет снижения слуха, нет тугоухости. Почему? Нет транспортных и промышленных шумов", — приводит интересный факт Иван Лесков.

Рекомендации по выбору наушников специалист рекомендует учесть уже на этапе покупки аксессуара.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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