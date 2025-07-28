Искусственный интеллект может стать уликой — если суд сочтет нужным

Юрист рассказала, в каких случаях разговор с ИИ может выступить доказательством в суде

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Взаимодействие с искусственным интеллектом может быть принято судом в качестве доказательства при соблюдении всех процессуальных норм. Об этом в разговоре с Pravda.Ru заявила доктор юридических наук, главный научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ, профессор МГИМО МИД РФ Наталья Семилютина.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и робот

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что личные разговоры с искусственным интеллектом потенциально могут использоваться в качестве доказательств в суде. В отличие от конфиденциальных бесед с юристами или психотерапевтами, такие взаимодействия, по его мнению, не подпадают под юридическую тайну и могут фиксироваться и использоваться в процессе.

По словам Семилютиной, взаимодействие человека с программным обеспечением, включая искусственный интеллект, теоретически может быть признано допустимым доказательством в российском суде.

"Можно разговаривать с собакой, можно разговаривать с кем угодно. Но дело в том, что правовых последствий не возникает", — пояснила специалист.

Она отметила, что искусственный интеллект является программным обеспечением, а не субъектом права, а потому любые взаимодействия с ним могут быть рассмотрены судом исключительно как факт.

"Да, в соответствии с процессуальным законодательством суд сам определяет относительность и допустимость доказательств. Поэтому в определенной ситуации, да, безусловно, то, что мы условно в кавычках можем назвать диалогом с искусственным интеллектом, может служить доказательством в суде", — добавила Семилютина.

Эксперт пояснила, что такие доказательства могут отражать наличие у человека соответствующего программного обеспечения и факт его использования.

Она привела гипотетический пример: человек утверждает, что не может говорить, но при этом взаимодействует с голосовым помощником.

"Например, фантастическая ситуация. Я утверждаю, что я лишена дара речи. И в то же время я общаюсь со своим искусственным интеллектом, с "Алисой". Я спрашиваю, сколько времени", — пояснила юрист.

По ее словам, все зависит от целей, которые ставятся в конкретном судебном процессе.