Динозавры пели, а не рычали: редкая окаменелость раскрыла, как звучали эти древние гиганты

Ученые восстановили звуки динозавров благодаря редкой находке окаменелой гортани

3:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Хотя в популярной культуре динозавры часто изображаются как ревущие гиганты, настоящие звуки этих древних существ, по мнению ученых, могли быть гораздо более схожи с птичьими щебетаниями. Это открытие стало возможным благодаря редкой находке окаменелости нового вида динозавра с сохранившейся гортанью. Исследования, проведенные учеными из Китайской академии наук, раскрыли удивительные детали о звуковых способностях динозавров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Динозавр, рычащий в лесу

Необычная находка в Китае

Группа ученых обнаружила почти полный скелет ранее неизвестного вида динозавра в северо-восточном Китае. Двухметровое травоядное существо, передвигавшееся на двух ногах, получило название Pulaosaurus qinglong. Это имя было выбрано в честь Пулао — мифологического дракона, известного своим громким криком. Несмотря на такой образ, ученые предполагают, что звуки, которые мог издавать Pulaosaurus, скорее напоминали птичьи, а не рев хищников.

Находка оказалась исключительной, поскольку сохранились не только кости динозавра, но и его мягкие ткани, включая гортань. Эти структуры являются важным элементом в изучении звуков, которые могли издавать динозавры.

Гортань и звуки динозавров

Особенность Pulaosaurus заключается в том, что его гортань сохранилась практически полностью, а хрящевые структуры гортани оказались поразительно похожи на те, которые мы наблюдаем у современных птиц. Это позволило ученым предположить, что динозавр мог издавать сложные звуки, подобные птичьим щебетаниям и крикам.

"Из-за сжатия челюстной кости Pulaosaurus точная ширина нижней челюсти неизвестна, поэтому акустические расчеты сделать нельзя", — поясняют ученые.

Так как точные звуки, которые издавал динозавр, пока невозможно восстановить, специалисты уверены, что такие открытия имеют ключевое значение для понимания эволюции звуковых аппаратов у древних существ.

Редкость находки и дальнейшие исследования

Находка окаменелой гортани Pulaosaurus является крайне редким событием. До этого момента подобную структуру удавалось обнаружить только однажды — у панцирного динозавра анкилозавра Pinacosaurus. Однако эти два вида разделяет около 90 миллионов лет эволюции, а их анатомия существенно отличается, что может свидетельствовать о распространенности подобных структур у других динозавров.

"Необходимо провести повторный анализ голосового аппарата у нептичьих динозавров, чтобы уточнить идентификацию уже изученных образцов", — отмечают исследователи.

Ученые предполагают, что хрупкие хрящевые структуры плохо сохраняются в окаменелостях, а в некоторых случаях их могут ошибочно классифицировать как другие части горла, что делает такие находки еще более редкими.

Перспективы будущих открытий

Это удивительное открытие окаменелой гортани Pulaosaurus открывает новые горизонты для палеонтологии и дает уникальную возможность глубже понять поведение динозавров. Хотя точное воспроизведение их звуков пока невозможно, дальнейшие исследования голосовых аппаратов других динозавров могут существенно изменить наши представления о их общении и эволюции. В будущем, возможно, ученые смогут точнее восстановить звуковые особенности этих древних существ, что позволит создать более полное и живое представление о том, как звучал мир до миллионов лет.

Уточнения

Палеонтоло́гия — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.

