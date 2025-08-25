Динозавры пели, а не рычали: редкая окаменелость раскрыла, как звучали эти древние гиганты

Хотя в популярной культуре динозавры часто изображаются как ревущие гиганты, настоящие звуки этих древних существ, по мнению ученых, могли быть гораздо более схожи с птичьими щебетаниями. Это открытие стало возможным благодаря редкой находке окаменелости нового вида динозавра с сохранившейся гортанью. Исследования, проведенные учеными из Китайской академии наук, раскрыли удивительные детали о звуковых способностях динозавров.
Группа ученых обнаружила почти полный скелет ранее неизвестного вида динозавра в северо-восточном Китае. Двухметровое травоядное существо, передвигавшееся на двух ногах, получило название Pulaosaurus qinglong. Это имя было выбрано в честь Пулао — мифологического дракона, известного своим громким криком. Несмотря на такой образ, ученые предполагают, что звуки, которые мог издавать Pulaosaurus, скорее напоминали птичьи, а не рев хищников.
Находка оказалась исключительной, поскольку сохранились не только кости динозавра, но и его мягкие ткани, включая гортань. Эти структуры являются важным элементом в изучении звуков, которые могли издавать динозавры.
Особенность Pulaosaurus заключается в том, что его гортань сохранилась практически полностью, а хрящевые структуры гортани оказались поразительно похожи на те, которые мы наблюдаем у современных птиц. Это позволило ученым предположить, что динозавр мог издавать сложные звуки, подобные птичьим щебетаниям и крикам.
"Из-за сжатия челюстной кости Pulaosaurus точная ширина нижней челюсти неизвестна, поэтому акустические расчеты сделать нельзя", — поясняют ученые.
Так как точные звуки, которые издавал динозавр, пока невозможно восстановить, специалисты уверены, что такие открытия имеют ключевое значение для понимания эволюции звуковых аппаратов у древних существ.
Находка окаменелой гортани Pulaosaurus является крайне редким событием. До этого момента подобную структуру удавалось обнаружить только однажды — у панцирного динозавра анкилозавра Pinacosaurus. Однако эти два вида разделяет около 90 миллионов лет эволюции, а их анатомия существенно отличается, что может свидетельствовать о распространенности подобных структур у других динозавров.
"Необходимо провести повторный анализ голосового аппарата у нептичьих динозавров, чтобы уточнить идентификацию уже изученных образцов", — отмечают исследователи.
Ученые предполагают, что хрупкие хрящевые структуры плохо сохраняются в окаменелостях, а в некоторых случаях их могут ошибочно классифицировать как другие части горла, что делает такие находки еще более редкими.
Это удивительное открытие окаменелой гортани Pulaosaurus открывает новые горизонты для палеонтологии и дает уникальную возможность глубже понять поведение динозавров. Хотя точное воспроизведение их звуков пока невозможно, дальнейшие исследования голосовых аппаратов других динозавров могут существенно изменить наши представления о их общении и эволюции. В будущем, возможно, ученые смогут точнее восстановить звуковые особенности этих древних существ, что позволит создать более полное и живое представление о том, как звучал мир до миллионов лет.
Палеонтоло́гия — наука о жизни, существовавшей до начала голоценовой эпохи или в её начале (примерно 11 700 лет назад), в прошлые геологические периоды.
