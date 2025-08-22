Через три года планета может сгореть: учёные предупреждают о катастрофе, если не предотвратить потепление

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир достигнет критического порога 1,5°C повышения температуры всего через три года
5:09
Наука

В июньском докладе, составленном более чем 60 климатологами, утверждается, что мир достигнет критического порога в 1,5°C повышения температуры всего через три года. Это значит, что углеродный бюджет — объём углекислого газа, который можно ещё выбросить, чтобы не превысить опасный предел — будет исчерпан, если темпы выбросов останутся прежними. Этот момент ставит нас перед вопросом: что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию?

Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода

Что нас ждет, если порог 1,5°C будет превышен

  • Превышение порога в 1,5°C несомненно приведёт к увеличению риска необратимых изменений в экосистемах, особенно для островных государств и уязвимых территорий.
  • Однако, несмотря на это, необходимо развенчать миф о глобальной катастрофе. По словам экспертов, повышение температуры не приведёт к апокалипсису, но усилит климатические угрозы, например, влияние на тропические леса и экосистемы вечной мерзлоты.
  • Самое главное, что, если сократить выбросы углерода, будут найдены пути для постепенного снижения температуры, даже если порог в 1,5°C будет превышен.

Задержка изменений: как долго будет продолжаться потепление

  • В настоящее время мир уже на 1,2°C теплее, чем доиндустриальный уровень, и большая часть этого потепления вызвана человеческой деятельностью.
  • Однако, даже если выбросы углерода прекратятся полностью, температура будет продолжать расти ещё несколько десятилетий, поскольку океаны поглощают избыточное тепло.
  • В последние десятилетия океан стал важным аккумулятором тепла, и его дальнейшее излучение в космос в будущем будет играть ключевую роль в долгосрочной стабилизации температуры.

1,5°C: почему это важный предел

  • Климатологи называют этот порог критическим, потому что превышение 1,5°C создаст риски для развивающихся стран и повлияет на глобальные экосистемы.
  • Этот предел — это индикатор контроля. Превышение 1,5°C может привести к климатическим точкам невозврата, например, рушению ледяных щитов и перевращению тропических лесов в саванны.

Что делать, если мы не успеем предотвратить потепление

  • Сокращение выбросов: чем быстрее мы начнём сокращать выбросы углерода, тем меньшие последствия будут для экосистем и людей.
  • Технологии для снижения температуры: ученые надеются, что мы сможем обратить вспять повышение температуры с помощью технологий улавливания углерода и удаления углерода из атмосферы. Однако эти технологии пока находятся на стадии разработки, и их стоимость и эффективность остаются под вопросом.
  • Улавливание углерода: для реального снижения температуры потребуется больше углерода удалять, чем выбрасывать. Это включает использование технологий и природных решений, таких как посадка деревьев и восстановление торфяников.

Трудности и неопределенности

  • Несмотря на медленные усилия по сокращению выбросов углерода, ученые считают, что если мы не достигнем нулевых выбросов, мы все равно столкнемся с долгосрочными последствиями.
  • Технологии улавливания углерода требуют значительных инвестиций и времени, а естественные методы (например, восстановление лесов) могут не быть достаточно эффективными, чтобы снизить температуру на уровне, который нам необходим.

Будущее планеты: что нас ждет

В отличие от пессимистичных прогнозов, научное сообщество придерживается мнения, что даже в случае превышения порога 1,5°C, мы всё ещё можем снизить риски и справиться с последствиями, если будем активно работать над снижением выбросов и развитием технологий удаления углерода. Каждая доля градуса имеет значение, и каждое сокращение выбросов будет шагом к более стабильному климату.

Действует ли время против нас

  • Время на сокращение выбросов действительно ограничено. Если мы хотим замедлить темпы потепления и защитить уязвимые экосистемы, нам нужно действовать срочно.
  • Этот процесс требует не только политической воли, но и активных усилий со стороны промышленности, научных кругов и общества.

Путь к устойчивому будущему: время действовать

Несмотря на огромные вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с изменением климата, ещё не поздно изменить курс. Каждое сокращение выбросов и каждая инновация в области технологий улавливания углерода могут сыграть решающую роль в снижении рисков для экосистем и людей. Важно не только осознавать всю серьёзность ситуации, но и действовать немедленно, чтобы обеспечить устойчивое будущее для планеты и будущих поколений.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
