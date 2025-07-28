Древняя ДНК обнажает: зачем венгры ценят свои сибирские корни

Как древняя ДНК раскрыла тайны уральских языков: новая революция в этнографии

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Новое исследование древней ДНК меняет представление о происхождении народов, говорящих на уральских языках. Генетический анализ показал, что у современных венгров, финнов и эстонцев — заметная доля сибирских корней, восходящих к людям, жившим в районе Алтайских гор около 4500 лет назад.

Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru Западная Сибирь

Древняя Сибирь и загадка языков

Учёные проанализировали ДНК 180 человек, живших на территории Северной Евразии от 11 000 до 4000 лет назад.

Самые интересные данные пришли из периода позднего неолита — начала бронзового века. Генетическая подпись, которую исследователи назвали Yakutia_LNBA, оказалась тесно связана с носителями уральских языков.

"Соседние народы, говорящие на индоевропейских языках, как правило, не имеют якутского происхождения или какого-либо другого восточноазиатского происхождения", — отметил аспирант Тянь Чэнь Цзэн из Гарвардского университета.

Якутское происхождение — единственное восточноазиатское происхождение, присутствующее в генетическом составе почти всех современных и древних народов, говорящих на уральских языках.

Как древние общины двигались на запад

Группа Yakutia_LNBA, по данным ДНК, обитала в Сибири 4500-3200 лет назад и, возможно, относилась к ямной культуре.

Эти люди использовали керамику, каменные и костяные наконечники стрел и, по-видимому, жили в патрилинейном обществе.

Их керамика и генетические признаки указывают на распространение с востока на запад, в том числе через Алтай и лесостепи на стыке России, Китая, Монголии и Казахстана.

Язык — не ген

Хотя генетика может многое рассказать о передвижениях древних народов, с языками всё не так просто. :

"Генетическая предрасположенность не даёт представления о том, на скольких языках человек может говорить и какой из них он считает своим основным", — предостерегает археолог Кэтрин Фриман из Австралийского национального университета.

Фриман подчёркивает, что древние общины вполне могли быть многоязычными, и миграции не всегда означают автоматическую смену языка.

Тем не менее, исследователи считают, что в случае уральских языков миграция могла сыграть ключевую роль:

"Мы показываем, что Yakutia_LNBA может служить отличным индикатором распространения ранних общин, говоривших на уральских языках", — заключили авторы исследования.

Уточнения

Ура́льские языки́ — языковая семья, включающая две ветви — финно-угорскую и самодийскую. Родство финно-угорских и самодийских языков доказал Э. Н. Сетяля — был сделан вывод о существовании в прошлом уральского языка-основы и происхождении из него финно-угорских и самодийских языков.

