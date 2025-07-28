Древняя ДНК обнажает: зачем венгры ценят свои сибирские корни

Новое исследование древней ДНК меняет представление о происхождении народов, говорящих на уральских языках. Генетический анализ показал, что у современных венгров, финнов и эстонцев — заметная доля сибирских корней, восходящих к людям, жившим в районе Алтайских гор около 4500 лет назад.
Учёные проанализировали ДНК 180 человек, живших на территории Северной Евразии от 11 000 до 4000 лет назад.
Самые интересные данные пришли из периода позднего неолита — начала бронзового века. Генетическая подпись, которую исследователи назвали Yakutia_LNBA, оказалась тесно связана с носителями уральских языков.
"Соседние народы, говорящие на индоевропейских языках, как правило, не имеют якутского происхождения или какого-либо другого восточноазиатского происхождения", — отметил аспирант Тянь Чэнь Цзэн из Гарвардского университета.
Якутское происхождение — единственное восточноазиатское происхождение, присутствующее в генетическом составе почти всех современных и древних народов, говорящих на уральских языках.
Группа Yakutia_LNBA, по данным ДНК, обитала в Сибири 4500-3200 лет назад и, возможно, относилась к ямной культуре.
Эти люди использовали керамику, каменные и костяные наконечники стрел и, по-видимому, жили в патрилинейном обществе.
Их керамика и генетические признаки указывают на распространение с востока на запад, в том числе через Алтай и лесостепи на стыке России, Китая, Монголии и Казахстана.
Хотя генетика может многое рассказать о передвижениях древних народов, с языками всё не так просто. :
"Генетическая предрасположенность не даёт представления о том, на скольких языках человек может говорить и какой из них он считает своим основным", — предостерегает археолог Кэтрин Фриман из Австралийского национального университета.
Фриман подчёркивает, что древние общины вполне могли быть многоязычными, и миграции не всегда означают автоматическую смену языка.
Тем не менее, исследователи считают, что в случае уральских языков миграция могла сыграть ключевую роль:
"Мы показываем, что Yakutia_LNBA может служить отличным индикатором распространения ранних общин, говоривших на уральских языках", — заключили авторы исследования.
Ура́льские языки́ — языковая семья, включающая две ветви — финно-угорскую и самодийскую. Родство финно-угорских и самодийских языков доказал Э. Н. Сетяля — был сделан вывод о существовании в прошлом уральского языка-основы и происхождении из него финно-угорских и самодийских языков.
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