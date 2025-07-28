Шокирующее открытие: древний метеорит ставит под сомнение основы космологии!

Всё не так: метеорит с окраин Солнечной системы раскрывает неожиданный секрет

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Открытие, сделанное на основе анализа древнего метеорита, ставит под сомнение одну из основ космологии: возможно, каменистые планеты формировались не только ближе к Солнцу — но и гораздо дальше, причём почти одновременно.

Фото: commons.wikimedia.org by Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная система

Что за находка?

Речь идёт о метеорите Northwest Africa 12264 — 50-граммовом фрагменте космической породы, найденном в Марокко в 2018 году. Удивительно, но его состав указывает на происхождение из внешней части Солнечной системы.

По данным изотопного анализа, метеорит образовался около 4,564 миллиарда лет назад, всего через пару миллионов лет после формирования первых твёрдых тел в околосолнечном диске.

До сих пор учёные считали, что планеты, расположенные ближе к Солнцу — как Земля, Венера или Марс — появились первыми, а газовые гиганты и ледяные тела вроде Урана или Нептуна формировались позже, так как в более холодной среде аккреция протекала медленнее.

Почему это важно?

Планеты формируются в протопланетных дисках — облаках газа и пыли, вращающихся вокруг молодых звёзд.

Постепенно частицы сталкиваются, слипаются и образуют всё более крупные тела. Внутренние планеты в процессе нагреваются, дифференцируются и формируют ядро, мантию и кору.

Ранее предполагалось, что такая дифференциация характерна только для планет, находящихся ближе к Солнцу.

Но находка метеорита, сформировавшегося во внешней зоне и уже прошедшего тот же эволюционный путь, доказывает обратное.

"Это открытие может полностью изменить наше представление о том, как и где формируются планеты — не только в нашей системе, но и во Вселенной", — подчёркивают исследователи.

А что это значит для науки?

Если каменистые объекты далеко за орбитой Юпитера начали формироваться одновременно с Землёй, это означает, что процесс рождения планет во Вселенной может быть гораздо более универсальным и синхронным, чем считалось.

Возможно, "вторые Земли" образуются в самых неожиданных местах космоса.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

