Астероид-невидимка: 2024 YR4 ускользнул, но его новая цель пугает учёных

Астероид 2024 YR4: почему учёные переключили внимание с Земли на Луну

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид 2024 YR4, потенциально опасный космический объект, временно исчез из поля зрения, но продолжает волновать ученых.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Астероидный удар по Луне

Этот объект, сопоставимый по размеру со зданием, когда-то представлял угрозу столкновения с Землей, а теперь находится вне досягаемости телескопов, продолжая свой путь вокруг Солнца. Ожидая его возвращения, исследователи обратили внимание на возможную новую цель — Луну.

Обнаруженный в конце 2024 года, астероид изначально казался угрозой столкновения с Землёй в 2032 году. Вероятность этого события колебалась, достигнув пика в 3,1% в феврале, что сделало его самым опасным из когда-либо наблюдавшихся.

Наблюдения с использованием телескопов, как наземных, так и космических, позволили точно определить размер и траекторию астероида. Более точные измерения исключили возможность столкновения с Землёй.

Недавние наблюдения, сделанные до того, как астероид исчез, позволили астрономам значительно точнее определить его положение в будущем. Данные показывают, что, хотя прямое столкновение с Землёй маловероятно, YR4 может представлять опасность для Луны в конце 2032 года. Это событие может привести к выбросу лунного грунта в сторону Земли.

Хотя столкновение с Луной не представляет прямой физической угрозы для Земли, астронавты или инфраструктура на лунной поверхности, а также спутники на орбите нашей планеты могут оказаться под угрозой.

Этот случай подчеркивает важность обнаружения и отслеживания астероидов, чтобы определить, какие из них могут представлять угрозу для Земли, а также необходимость расширения сферы мониторинга на объекты, направляющиеся к Луне. Учёные изучают возможные последствия столкновения с Луной и рассматривают варианты смягчения его последствий, пишет CNN.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.



