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1000 комаров в каждом контейнере: странная миссия по спасению гавайских цветочниц

Гавайская головоломка: учёные выпускают тысячи комаров для защиты вымирающих птиц
2:41
Наука

В июне над лесами Гавайских островов с неба стали сбрасывать десятки контейнеров, созданных из биоразлагаемых материалов. Каждый из этих контейнеров, доставленный с помощью дронов, содержал около тысячи комаров.

Комар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комар

Однако это были особенные комары — самцы, не способные кусаться, которых специально вырастили в лабораторных условиях. Они несли в себе бактерию Wolbachia, которая препятствует вылуплению яиц после спаривания с дикими самками. Ученые надеются, что этот метод поможет взять под контроль популяцию инвазивных комаров на архипелаге, которые представляют угрозу для местных видов птиц, например, редких гавайских цветочниц.

Птицы, играющие важную роль в опылении растений и распространении семян, а также занимающие центральное место в гавайской культуре, оказались в опасном положении. Когда-то на Гавайях насчитывалось более полусотни видов цветочниц, но сегодня их осталось лишь 17, и большинство из них находятся под угрозой исчезновения.

В прошлом году акикики, небольшая серая птичка, фактически исчезла из дикой природы, а популяция желто-зеленых акеке'э оценивается менее чем в сотню особей.

Развитие инфраструктуры и вырубка лесов также сыграли свою роль, однако, по мнению доктора Криса Фармера, директора гавайской программы организации American Bird Conservancy (ABC), основной угрозой является птичья малярия, переносчиками которой являются комары.

Эти насекомые не являются коренными обитателями Гавайев. Их впервые обнаружили в 1826 году, вероятно, они были случайно завезены на китобойных судах.

"Они спровоцировали волну вымирания", — говорит Фармер, поскольку у многих местных птиц, таких как медоносы, отсутствует иммунитет к этому заболеванию.

Поскольку комары хорошо себя чувствуют в теплом тропическом климате на низких высотах Гавайских островов, оставшиеся медоносы нашли убежище в горных районах островов, таких как Мауи и Кауаи, пишет CNN,

"Из-за изменения климата температура повышается, и мы наблюдаем, как комары поднимаются в горы, — говорит Фармер. — В таких местах, как Кауаи, популяция птиц стремительно сокращается".

"Комары постоянно поднимаются вверх по мере повышения температуры, вытесняя птиц все выше и выше, пока у них не останется мест, где они могут выжить. Если мы не разорвем этот порочный круг, мы потеряем наших медоносов", — добавляет он.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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