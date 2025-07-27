Свинцовый кошмар: 170 миллионов американцев в зоне риска проблем с памятью

Свинцовое отравление в детстве повышает риск проблем с памятью в пожилом возрасте

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показывают, что более 170 миллионов американцев в детстве подвергались воздействию высоких концентраций свинца.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Старость

Это токсичное вещество оказывает негативное влияние на мозг пожилых людей, как отмечает Мария К. Каррильо из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Свинец начали добавлять в бензин в 1920-х годах для улучшения работы двигателей, но вскоре выяснили, что он опасен для развивающегося мозга детей, вызывая проблемы с развитием и поведением. Постепенно использование этилированного бензина в США сокращалось, и в 1996 году его полностью запретили.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Торонто, составило карту исторических уровней свинца в атмосфере и сравнило их с жалобами на проблемы с памятью у более чем 600 000 пожилых людей. Выяснили, что 17-22% жителей районов с высоким содержанием свинца сообщали о проблемах с памятью.

Эсме Фуллер-Томсон из Торонто отметила, что в 1976 году уровень свинца в крови людей был в 15 раз выше, чем у современных детей, и 88% из них имели уровень выше 10 микрограммов на децилитр, что сейчас считается опасным.

Исследование подчеркивает, что если вы жили в районах с высоким содержанием свинца в период с 1960 по 1974 год, вероятность возникновения проблем с памятью в будущем на 20% выше. Ученые рекомендуют сосредоточиться на снижении других факторов риска деменции, таких как высокое кровяное давление, курение и одиночество, пишет nypost.

Уточнения

Свине́ц (лат. Plumbum; обозначается символом Pb) — элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

