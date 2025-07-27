Музыкальная травма: почему некоторые песни мы больше не можем слышать

Песня как напоминание о боли: почему мы избегаем определённых мелодий

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Бонни, вспоминая о песне "Горько-сладкая симфония" группы The Verve, переносится в 1997 год, когда её жизнь была полна трудностей.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная девушка в наушниках

В это время её семью собирались выселить, и звучание этой песни стало для неё болезненным напоминанием о том моменте. Сейчас, когда она слышит её, Бонни старается переключить радио или уйти, так как текст песни слишком точно отражает её прежнюю ситуацию.

Мэтт, 52-летний инженер из Англии, также избегает музыки, связанной с болезненными воспоминаниями. После того как его партнерша призналась, что солгала о своих отношениях с коллегой, песни Нила Даймонда стали для него запретной темой. Ранее они вместе наслаждались музыкой, но теперь, услышав её, Мэтт предпочитает покинуть помещение.

Илья Салакка из Хельсинкского университета отмечает, что эмоции играют ключевую роль в формировании долговременной памяти. Музыка может вызывать сильные эмоции, что усиливает запоминание связанных с ней событий.

Доктор Стефани Лил добавляет, что эмоциональная музыка, звучащая в момент переживания, может усложнить понимание того, что именно вызывает эмоции.

Исследования показывают, что музыка, особенно из подросткового или молодого возраста, вызывает множество воспоминаний. Обычно воспоминания положительные, однако негативные могут быть связаны с конкретными событиями. Как показывает опыт Мэтта, эмоции и воспоминания могут меняться со временем, и песни, которые когда-то приносили радость, могут начать ассоциироваться с негативом, пишет The Guardian.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Эмоции на рабочем месте влияют на производственные показатели организации.



