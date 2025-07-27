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Отвратительно, но питательно: археологи рассказали, что ели неандертальцы

Рацион неандертальцев: мясо с сюрпризом — что они добавляли в свою еду
1:39
Наука

Неандертальцы, как выяснили исследователи, не были исключительно плотоядными и не стояли на вершине пищевой цепочки, как считалось ранее.

Древний человек у костра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний человек у костра

Их рацион включал не только мясо диких животных, но и горсть личинок, которые могли служить питательным гарниром. 

Ученые опровергли представление о неандертальцах как гиперплотоядных. Вместо этого они хранили мясо в течение месяцев и отдавали предпочтение жирным частям туш, а также личинкам. Джон Спет, профессор антропологии, утверждает, что опарыши могли быть основным продуктом их питания.

Хотя уровень тяжелого азота в костях неандертальцев говорит о том, что они были на высоких ступенях пищевой цепочки, учёные считают, что они не могли переваривать необходимое количество мяса. Люди, например, могут усваивать лишь 4 грамма белка на килограмм массы тела, в то время как львы могут усваивать вдвое больше.

Исследования показали, что личинки, развивающиеся в разлагающемся мясе, содержат больше тяжелого азота, чем сами мышцы. Это подтверждает теорию о том, что неандертальцы могли получать значительное количество питательных веществ, поедая личинок.

Карен Харди, профессор археологии, отметила, что использование личинок как источника пищи противоречит западным представлениям о рационе, но в других культурах они считаются отличным источником белка и жиров. Для неандертальцев это было простым способом получения питательной еды, пишет The Guardian.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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