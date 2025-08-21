Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Несовместимые культуры на грядке: растения, которые нельзя сажать рядом
Отельные мелочи: где кончается гостеприимство и начинается кража
Кошка не ревнует к ребёнку, а реагирует на стресс от перемен — данные специалистов
Нехватка сотрудников привела к сбоям на складах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге
Повар рассказал, что соль помогает сделать куриную корочку хрустящей
Эксперты назвали стандартные размеры дверей в ванную комнату
Диетолог Морган Пирсон назвала 5 продуктов, которые не стоит смешивать с семенами чиа
Катя Гордон заявила, что Дмитрий Дибров её разочаровал
Мода на спорт: как сочетать кроссовки, топы, куртки и аксессуары в повседневности

Уникальное открытие в Арктике: таяние ледников на острове Вильчека раскрыло кладбище древних китов

Останки китов на острове Вильчека раскрывают важные данные о климате и экосистемах
3:07
Наука

Группа ученых из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сделала ошеломляющее открытие на острове Вильчека, расположенном в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Исследования показали, что отступивший ледник открыл потрясающее кладбище древних китов, оставив нам уникальные останки этих морских гигантов. Этот случай стал важной вехой в изучении климатических изменений и формирования ландшафтов Арктики.

Останки древних китов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Останки древних китов

Что мы узнали из спутниковых снимков

  • Спутниковые изображения показали, что ледниковый купол острова Вильчека значительно сократился за последние два десятилетия.
  • Освободившаяся территория, площадью несколько квадратных километров, теперь скрывает множество костей древних китов, что указывает на резкие климатические изменения, произошедшие в регионе в последние тысячи лет.
  • Кости китов, частично высвобожденные из мерзлоты, находятся ближе к ледниковой зоне, что указывает на их лучшую сохранность и подтверждает гипотезу о быстром таянии ледников в последние годы.

Изменения климата и влияние на Арктику

Останки морских млекопитающих стали частью глобальной исследовательской программы по изучению криолитозоны — области вечной мерзлоты, которая простирается на огромные территории в Арктике. Экспедиция "Арктический плавучий университет" не только исследовала данные, но и сосредоточила внимание на формировании сезонно-талого слоя и процессах, связанных с многократным замерзанием и оттаиванием воды.

Исследования на мысе Желания

Помимо острова Вильчека, команда ученых также проводила исследования на мысе Желания, самой северной точке архипелага Новая Земля:

  • Здесь планируется бурение термометрической скважины для мониторинга климатических процессов в этом важном регионе.
  • Мыс Желания играет ключевую роль на Северном морском пути, разделяя Баренцево и Карское море, что делает его важным для дальнейших исследований.

Загадки древнего мира: что они нам расскажут

  • Останки древних китов, оставшиеся в Арктике, дают нам ценную информацию о климатических и экосистемных изменениях, произошедших за последние тысячелетия.
  • Эти кости помогают исследователям лучше понять, как экосистема Северного полушария развивалась в условиях изменяющегося климата, и какой вклад ледники играли в этот процесс.

Итоги и значение открытий

Это открытие показывает, как изменения климата могут значительно изменять не только ландшафт, но и экосистемы. Арктика продолжает раскрываться перед учеными, предоставляя новые данные, которые помогут нам понять, как наша планета изменялась на протяжении веков. Эти исследования помогут нам в будущем предсказать возможные последствия изменений климата и лучше подготовиться к вызовам, которые он может поставить.

Уточнения

Дре́вние киты́ или археоце́ты (лат. Archaeoceti), — парафилетическая группа млекопитающих из инфраотряда китообразных, от которых в дальнейшем произошли современные китообразные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
