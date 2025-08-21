Уникальное открытие в Арктике: таяние ледников на острове Вильчека раскрыло кладбище древних китов

Группа ученых из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сделала ошеломляющее открытие на острове Вильчека, расположенном в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Исследования показали, что отступивший ледник открыл потрясающее кладбище древних китов, оставив нам уникальные останки этих морских гигантов. Этот случай стал важной вехой в изучении климатических изменений и формирования ландшафтов Арктики.
Останки морских млекопитающих стали частью глобальной исследовательской программы по изучению криолитозоны — области вечной мерзлоты, которая простирается на огромные территории в Арктике. Экспедиция "Арктический плавучий университет" не только исследовала данные, но и сосредоточила внимание на формировании сезонно-талого слоя и процессах, связанных с многократным замерзанием и оттаиванием воды.
Исследования на мысе Желания
Помимо острова Вильчека, команда ученых также проводила исследования на мысе Желания, самой северной точке архипелага Новая Земля:
Это открытие показывает, как изменения климата могут значительно изменять не только ландшафт, но и экосистемы. Арктика продолжает раскрываться перед учеными, предоставляя новые данные, которые помогут нам понять, как наша планета изменялась на протяжении веков. Эти исследования помогут нам в будущем предсказать возможные последствия изменений климата и лучше подготовиться к вызовам, которые он может поставить.
Дре́вние киты́ или археоце́ты (лат. Archaeoceti), — парафилетическая группа млекопитающих из инфраотряда китообразных, от которых в дальнейшем произошли современные китообразные.
