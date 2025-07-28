Они ели своих мёртвых — и не только мёртвых: древняя практика, от которой стынет кровь

В знаменитой пещере Гран-Долина, расположенной в испанском регионе Сьерра-де-Атапуэрка, археологи обнаружили человеческий шейный позвонок, который стал неожиданным, но убедительным доказательством каннибалистических практик, существовавших почти миллион лет назад. Возраст находки — 850 000 лет, и, по мнению исследователей, она принадлежала ребёнку в возрасте от двух до четырёх лет.
"Этот случай особенно примечателен не только из-за возраста ребёнка, но и из-за точности надрезов", — пояснила доктор Пальмира Саладье, соруководитель раскопок и специалист по доисторическому каннибализму из института IPHES-CERCA.
Позвонок был найден среди останков Homo antecessor — одного из самых древних видов людей в Европе. На его поверхности зафиксированы аккуратные, целенаправленные надрезы в тех точках, которые необходимы для отделения головы от туловища.
Археологи подчёркивают, что это открытие не уникально для Гран-Долины. Почти тридцать лет назад, на том же уровне TD6, были обнаружены одни из самых ранних следов преднамеренного людоедства. Новая находка подтверждает, что обезглавливание и разделка тел были не эпизодом, а устойчивой поведенческой практикой древнего сообщества.
В ходе июльских раскопок 2025 года было найдено десять человеческих костей, на некоторых из которых отчётливо видны следы раздробления и срезания мякоти — такие же, какие остаются при обработке животных туш. Учёные видят в этом систематический подход к приготовлению человеческого мяса.
"То, что мы наблюдаем сейчас, — это преемственность такого поведения: обращение с мёртвыми было не исключительным, а повторяющимся", — подчеркнула Саладье.
По её мнению, Homo antecessor не делали различия между человеческой и животной добычей. Если тело можно было использовать как источник пищи, оно обрабатывалось соответствующим образом.
Помимо человеческих останков, в той же стратиграфической зоне исследователи обнаружили следы активности хищников. В частности, над слоем с человеческими костями находилось логово гиен, в котором было более 1300 копролитов — окаменевших фекалий.
Такое вертикальное расположение остатков свидетельствует о чередовании обитателей в пещере: в одни периоды там жили люди, в другие — хищники. Это указывает на высокую степень конкуренции за укрытие и пищевые ресурсы в условиях суровой доисторической Испании.
Homo antecessor, чьи останки впервые были описаны в конце 1990-х годов, считается одним из древнейших видов людей в Европе. Его представители жили около 800-900 тысяч лет назад и, вероятно, были предками как неандертальцев, так и Homo sapiens.
Находки из Гран-Долины позволили реконструировать их образ жизни. Эти люди охотились, использовали примитивные каменные орудия, обитали в пещерах и, как теперь подтверждено, практиковали каннибализм — возможно, как часть выживания, территориальной борьбы или даже ритуала.
Позвонок ребёнка с явными следами обезглавливания не только пополнил коллекцию тафономических доказательств, но и стал одним из древнейших указаний на ритуализированную или утилитарную практику обращения с мёртвыми телами.
Это также позволяет иначе взглянуть на структуру доисторического общества: если даже дети становились жертвами каннибализма, возможно, община сталкивалась с дефицитом ресурсов или прибегала к этим действиям в ходе территориальных конфликтов.
Учёные уверены, что находки на уровне TD6 далеко не исчерпаны. Команда археологов из IPHES-CERCA рассчитывает обнаружить ещё больше человеческих останков в нижних слоях пещеры. Каждый полевой сезон приносит новые данные, позволяющие глубже понять, как жили и умирали древние люди почти миллион лет назад.
"Каждый год мы находим новые свидетельства, которые заставляют нас переосмыслить то, как они жили, как умирали и как относились к мёртвым почти миллион лет назад", — заключила Саладье.
Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. caníbal) — внутривидовое хищничество, поедание животными себе подобных, съедение представителей собственного вида.
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