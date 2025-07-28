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Гора-призрак выше Эвереста в 100 раз — и миллиарды лет никто не знал о её существовании

Сейсмолог Арвен Дойс зафиксировал самые высокие геоструктуры на Земле
5:28
Наука

На протяжении столетий Эверест считался абсолютным рекордсменом по высоте — вершиной, на которую стремятся альпинисты со всего мира. Однако новое научное открытие радикально меняет представление о том, что можно считать самой высокой горой на планете.

Горы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горы

Учёные из Утрехтского университета (Нидерланды) с помощью анализа сейсмических данных обнаружили два гигантских образования глубоко под поверхностью Земли. Эти структуры, известные как крупные провинции с низкой скоростью сдвиговых волн — LLSVP (Large Low-Shear-Velocity Provinces), расположены на границе мантии и ядра Земли — на глубине около 1200 миль (более 1900 километров). Их предполагаемая высота — до 620 миль, что в сто раз превышает Эверест, вершина которого поднимается всего на 5,5 миль.

"Они образуют огромные горы высотой почти 1000 километров", — пояснил сейсмолог доктор Арвен Дойс, ведущий исследователь проекта.

Что такое LLSVP и почему о них почти ничего не известно

LLSVP — это аномальные зоны в нижней мантии Земли, которые поглощают и замедляют сейсмические волны. Эти области были впервые замечены в 1990-х годах, когда при анализе сигналов от землетрясений исследователи обнаружили, что на определённой глубине волны ведут себя "неправильно" — становятся нестабильными и искаженными.

С течением времени стало ясно, что эти волновые аномалии указывают на нечто большое и плотное. Только недавно, благодаря новым методам сейсмического "рентгена", удалось уточнить размеры и форму этих объектов.

Откуда они взялись

Происхождение LLSVP остаётся предметом споров. Одна из гипотез гласит, что они сформировались на самых ранних этапах жизни планеты, ещё во время её аккреции — когда Земля только собиралась из космической пыли и камней. Другие учёные связывают их с "кладбищем" тектонических плит — местами, где погребены древние литосферные образования, опустившиеся вглубь планеты в ходе субдукции.

По словам исследовательницы Суджании Талавера-Сосы, LLSVP отличаются особой структурой:

"Они состоят из гораздо более крупных минеральных зёрен. Такие образования не появляются за одну ночь — на их формирование уходит неизмеримо много времени", — подчеркнула учёная.

Это может означать, что LLSVP значительно древнее окружающих их тектонических обломков и представляют собой настоящие реликты ранней Земли.

Почему они неподвижны

Одной из главных загадок LLSVP является их устойчивость. Несмотря на колоссальное давление и высокие температуры, эти структуры остаются практически неподвижными.

"Из-за высокой вязкости они не очень легко перемещаются, поэтому они остаются на своём месте у основания мантии по меньшей мере миллиард лет, а возможно, и гораздо дольше", — заявил Арвен Дойс.

Это открытие противоречит предыдущим представлениям о мантийной конвекции — процессе, при котором вещество в мантии якобы перемешивается и движется достаточно быстро в геологических масштабах времени. Новые данные указывают на то, что мантия не так хорошо перемешана, как считалось ранее, а её движение может быть куда более инертным.

Почему мы не можем туда добраться

Несмотря на соблазн изучить эти горы поближе, попасть к ним невозможно. Они находятся слишком глубоко — за пределами возможностей современного бурения и сканирования. Кроме того, температура окружающей породы чрезвычайно высока, а давление достигает чудовищных значений. Ни один аппарат не способен пока что проникнуть в эту зону.

Таким образом, LLSVP остаются невидимыми гигантами под нашими ногами. Их можно изучать только по косвенным признакам — с помощью анализа сейсмических волн, вызванных землетрясениями.

Новое понимание устройства Земли

Открытие этих подземных "супергород" существенно меняет взгляд на строение планеты. Раньше считалось, что мантия Земли перемешивается и движется в относительно равномерном ритме. Теперь становится ясно, что внутри неё существуют устойчивые, почти неподвижные структуры, сохраняющиеся миллиарды лет.

LLSVP под Африкой и Тихим океаном могут влиять не только на глубинные процессы, но и на поверхность — например, через создание горячих точек, таких как Гавайи или Исландия. Некоторые исследователи считают, что над такими образованиями чаще происходят выбросы магмы, и даже связывают их с суперизвержениями в истории Земли.

Эверест больше не рекордсмен

С технической точки зрения — да. LLSVP значительно выше любой горы на поверхности. Но подняться на них невозможно, да и внешне они больше похожи на тектонические массивы, чем на привычные горные пики.

Тем не менее, эти "невидимые горы" носят неоспоримую корону высоты на нашей планете. Они — молчаливые хранители истории Земли, спрятанные глубоко в её недрах, вне досягаемости, но не вне понимания.

Уточнения

Джомолу́нгма или Эвере́ст — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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