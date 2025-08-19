Марс когда-то был тёплым и влажным: астрономы нашли доказательства древних рек на Красной планете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследования на Марсе показывают, что планета была активной и водной в прошлом
4:12
Наука

Новое открытие на Марсе меняет представление о климате планеты. Планетологи нашли более 15 000 километров древних русел рек в регионе Ноахис-Терра, на юге марсианского нагорья. Это открытие ставит под сомнение широко принятую теорию о том, что Марс всегда был холодным и сухим, а также дает новые аргументы в пользу гипотезы о более теплых и влажных условиях в прошлом.

Древние реки на Марсе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древние реки на Марсе

Теория тёплого и влажного климата Марса

Ранее существовали две основные теории относительно раннего климата Марса:

  • Тёплый и влажный климат: эта теория утверждает, что на Марсе в прошлом было достаточно тепла и осадков для того, чтобы вода могла оставаться в жидком состоянии на поверхности планеты.
  • Холодный и сухой климат: согласно этой гипотезе, Марс был преимущественно холодным и сухим, и лишь в некоторых случаях, когда происходили краткосрочные климатические изменения, вода могла появляться на поверхности.

Новые исследования, проведенные аспирантом Открытого университета Адамом Лосекутом и его коллегами, подтверждают первую теорию. Они изучили так называемые инвертированные русла рек в Ноахис-Терре и обнаружили, что эти хребты протянулись на более чем 15 тысяч километров. Это означает, что на Марсе, по всей вероятности, существовали длительные и обширные потоки воды, поддерживаемые стабильными климатическими условиями.

Инвертированные речные хребты — доказательство присутствия воды

Инвертированные речные хребты представляют собой осадочные образования, которые затвердели под воздействием реки, а затем были обнажены в процессе эрозии. Эти хребты теперь являются важным свидетельством того, что на Марсе существовали протяжённые и постоянные водные потоки.

  • На основе данных трёх орбитальных аппаратов: Context Camera (CTX), Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) и HiRISE были составлены карты, которые показали расположение, протяженность и морфологию этих хребтов.
  • Хребты часто соединяются друг с другом в длинные системы, что подтверждает предположение о том, что вода на Марсе была не временным явлением, а существовала на протяжении геологически значимых периодов времени.

Марс был более активной планетой, чем считалось ранее

Это открытие демонстрирует, что Марс был гораздо более активным и сложным в прошлом, чем считалось ранее. Ранее существовавшие представления о том, что Марс был холодным и сухим, теперь подвергаются сомнению. Системы инвертированных рек говорят о долговременных водных условиях, которые могли поддерживать жизнь в различных формах.

Адам Лосекут отметил, что эти хребты являются свидетельствами устойчивых и длительных водных условий, что, в свою очередь, предполагает, что климат в Ноахис-Терре был теплым и влажным на протяжении длительного времени.

Новые гипотезы о прошлом Марса

Это открытие существенно меняет текущие научные модели. Возможно, Марс когда-то был достаточно теплым для поддержания жидкой воды на своей поверхности в течение длительных периодов времени. Вместо того чтобы считать, что вода существовала на планете лишь в редкие моменты потепления, теперь есть более сильные доказательства того, что вода могла быть частью климатической системы Марса на протяжении многих миллионов лет.

Планетологи подтверждают, что Марс в прошлом был гораздо более жизнеспособным и активным миром, чем считалось раньше. Это открытие не только проливает свет на геологическое прошлое планеты, но и открывает новые перспективы для дальнейших исследований в области потенциальной жизни на Марсе. Благодаря этим результатам мы можем продолжить изучать, как развивалась эта загадочная планета и какие условия были необходимы для существования воды и жизни.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
