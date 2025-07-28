Антарктика покрылась льдом — и это может быть знаком надвигающегося климатического перелома

Антарктический морской лёд показал восстановление после серии антирекордов

5:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Морской лёд в Антарктике традиционно тает в тёплое время года и восстанавливается зимой, но последние несколько лет этот цикл давал серьёзные сбои. С 2016 по 2023 год площадь антарктического льда летом регулярно обновляла антирекорды. Многие учёные начали говорить о возможном переходе в новое климатическое состояние, при котором ледяной покров у Южного полюса будет уменьшаться практически безвозвратно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый медведь

Но конец 2024 года неожиданно нарушил эту тревожную тенденцию. По данным Национального центра данных о снеге и льде США (NSIDC), в декабре произошёл мощный откат: площадь морского льда увеличилась и почти достигла средних значений за период с 1981 по 2010 год.

Сигнал нестабильности, а не стабилизации

Американские специалисты, отслеживающие состояние ледяных покровов с помощью спутников, не торопятся с оптимистичными выводами. По их мнению, внезапное восстановление льда скорее демонстрирует высокую волатильность климата, чем признаки нормализации.

"Это обеспечивает впечатляющее изображение большой волатильности площади морского льда", — отметил NSIDC в официальном заявлении.

Таяние в ноябре и декабре 2024 года — в разгар южного лета — замедлилось до уровней значительно ниже средних. Это резко контрастирует с тенденцией предыдущих лет, когда площадь льда уменьшалась почти беспрецедентными темпами.

Что стоит за изменениями

Морской лёд Антарктики образуется из морской воды, поэтому его таяние не ведёт напрямую к подъёму уровня океана — в отличие от таяния материковых ледников. Однако он играет важную климатическую роль.

Во-первых, морской лёд отражает солнечное излучение благодаря своему белому цвету. Когда он исчезает, тёмная поверхность океана начинает поглощать больше тепла, усиливая потепление. Во-вторых, сам лёд действует как буфер, защищая ледяной щит континента от разрушающего действия волн. Когда морской лёд отступает, океанские волны беспрепятственно разрушают кромку шельфового льда — ту самую массу, в которой заключены триллионы тонн пресной воды. Если эта часть начнёт активно таять, уровень Мирового океана поднимется уже ощутимо.

Единичный случай или начало разворота

Несмотря на относительно благоприятные цифры конца 2024 года, эксперты не спешат объявлять об изменении климатического курса. Напротив, они предупреждают: одного удачного месяца недостаточно, чтобы говорить о восстановлении системы.

"Возрождение силы айсберга в декабре даёт пищу для размышлений. но этого мало, чтобы опровергнуть гипотезу о долгосрочном изменении режима морского льда"", — подчёркивают специалисты NSIDC.

Иными словами, временный рост не отменяет тревожных наблюдений последних лет. Устойчивое восстановление может быть подтверждено только на фоне нескольких последовательных лет стабильного роста и уменьшения сезонных колебаний.

Что говорят наблюдения прошлых лет

Согласно архивным данным, антарктический морской лёд долгое время демонстрировал относительную устойчивость, даже на фоне таяния ледников Арктики. Однако после 2016 года картина резко изменилась. Исследователи начали фиксировать резкие и повторяющиеся минимумы, заставляя говорить о системном сбое. Площадь льда летом всё чаще оказывалась ниже прежних абсолютных минимумов.

Некоторые учёные выдвигали предположения, что изменения могут быть связаны не только с глобальным потеплением, но и с изменениями в структуре ветров, океанических течений и даже вулканической активностью в подлёдных районах континента. Однако большинство согласны: основная причина кроется в общем изменении климата Земли, вызванном деятельностью человека.

Надежда или ложная стабильность

Антарктический лёд — один из важнейших климатических индикаторов. Его восстановление, пусть и временное, даёт шанс на переоценку скорости происходящих изменений. Но расслабляться рано. Отчёты NSIDC подчёркивают: реакция ледяного покрова может быть запоздалой или нерегулярной, а резкие откаты — временными всплесками на фоне долгосрочного спада.

Исследователи призывают продолжать мониторинг и сосредотачиваться на многолетних тенденциях, а не на краткосрочных аномалиях. Только в динамике нескольких десятилетий можно понять, в какую сторону движется климатическая система Антарктики — и всей планеты в целом.

Уточнения

Анта́рктика (вместе с Субантарктикой) — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией.

