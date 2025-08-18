Жизнь без солнечного света: как трещины в скалах Земли могут стать ключом к поискам жизни на других планетах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трещины в горных породах Земли поддерживают подземную жизнь с помощью водорода
4:07
Наука

Исследования показывают, что микробы под землёй могут получать энергию от движения разломов, происходящих при землетрясениях, а не от солнечного света. Это открытие ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что вся жизнь на Земле зависит от солнечной энергии. Новое исследование раскрывает механизмы, которые позволяют микробам выживать в глубинах Земли, а также может намекать на возможность жизни на других планетах, таких как Марс.

Трещины в горных породах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещины в горных породах

Трещины как источник энергии для микробов

Глубоко под землёй, где нет солнечного света, микробы используют химические процессы, происходящие при растрескивании горных пород, для выживания. Эти трещины и разломы создают водород и перекись водорода, которые становятся источником энергии для подземных организмов.

  • При разрушении горных пород, таких как кварц или базальт, свободные радикалы расщепляют воду на водород и перекись водорода.
  • В результате этих процессов создаются вещества, которые могут поддерживать жизнь, даже в условиях полной темноты, вдали от солнечного света.

Землетрясения: мощный источник энергии для жизни

Землетрясения и тектоническая активность, которые происходят на больших глубинах, высвобождают механическую энергию, которая преобразуется в химическую. Эта энергия активирует химические реакции, которые поддерживают микробные сообщества под землёй.

  • В лабораторных экспериментах было показано, что растрескивание пород высвобождает водород в количествах, которые могут поддерживать подземные микробные биопленки.
  • Такие всплески водорода достаточно мощны, чтобы обеспечивать микроорганизмы энергией на протяжении длительного времени между землетрясениями.

Роль железа в подземной жизни

Для выживания микробам недостаточно только водорода. Они также нуждаются в акцепторах электронов, и железо играет важную роль в этих процессах.

  • Реактивные атомы водорода могут превращать трёхвалентное железо (Fe³⁺) в двухвалентное железо (Fe²⁺), создавая самоподдерживающийся цикл.
  • Эта химическая активность позволяет поддерживать устойчивые экосистемы в условиях глубоких слоёв Земли.

Параллели с жизнью на других планетах

Это открытие имеет важные космологические последствия. Планеты с хрупкой корой, такие как Марс, могут иметь аналогичные процессы, поддерживающие микробную жизнь.

  • Марс, с его многочисленными тресками в горных породах и изменениями в железе, может быть подходящей средой для существования жизни, основанной на химических реакциях, подобных тем, что происходят на Земле в подземных экосистемах.
  • Исследования показывают, что искусственные инструменты, которые могут обнаружить водород, метан или изменения в железе, могут помочь астробиологам выявить признаки жизни на других планетах, даже в самых суровых и сухих условиях.

Что это открытие означает для нас

  • Это исследование расширяет наши представления о глубинной биосфере Земли, показывая, как жизненные цепочки могут быть основаны не только на солнечной энергии, но и на химической энергии, выделяющейся в результате геологических процессов.
  • Также это открытие помогает нам понимать, как жизнь могла возникать в таких экстремальных условиях на других планетах, открывая новые горизонты для исследований в области астробиологии.

Это исследование помогает нам лучше понять, как жизнь на Земле может существовать в условиях, далеко от солнечного света, и дает нам инструменты для поиска жизни на других планетах, таких как Марс. Жизнь на Земле доказала свою невероятную способность к адаптации, и это открытие лишь подчеркивает, как разнообразные механизмы могут поддерживать экосистемы даже в самых экстремальных условиях.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма - основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
