Тревожные открытия в ДНК: учёные расшифровали недостающие части генома человека, которые меняют медицинские прогнозы

Генетика человека делает огромный шаг вперёд: учёные наконец-то смогли заполнить более 92% пробелов в расшифровке генома человека. Это открытие открывает новые горизонты для медицины и науки, позволяя глубже понять как работают важнейшие участки ДНК, которые ранее оставались скрытыми.
Процесс расшифровки генома человека продолжается уже более 25 лет, однако многие фрагменты оставались неизученными. Это были сложные участки ДНК, которые трудно было расшифровать с помощью старых технологий. Недавнее исследование, проведённое международной командой учёных, стало прорывом. Было секвенировано 65 геномов, и почти все недостающие части генома теперь стали доступными для изучения.
Проект возглавила Кристин Бек из Лаборатории Джексона и Медицинского центра Университета Коннектикута. Этот проект позволяет врачам и исследователям более точно изучать участки ДНК, которые играют важную роль в таких процессах, как пищеварение, иммунная система и мышечный контроль.
Многие заболевания долгое время оставались загадкой для медиков, потому что старые генетические тесты не учитывали важнейшие мутации, которые теперь стали видимыми благодаря новому подходу. Ученые смогли закрыть пробелы в этих областях и теперь могут более точно предсказывать риски заболеваний, а также разрабатывать персонализированные методы лечения.
Для расшифровки генома была использована новая методика считывания длинных фрагментов ДНК, которая позволяет более точно и быстро секвенировать сложные участки. Вместо обычных коротких чтений, которые раньше ограничивали возможности расшифровки, учёные использовали как сверхточные, так и сверхдлинные считывания, чтобы охватить большие участки генома.
Новый подход позволил расшифровать хромосомы целиком, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими попытками.
Расшифровка этих частей генома открывает новые горизонты для медицинских приложений. Теперь можно более точно выявлять изменения в ДНК, что помогает персонализировать лечение и прогнозировать риски заболеваний. Врачи теперь смогут точнее диагностировать редкие генетические заболевания, которые ранее оставались незамеченными.
Например, амилазный кластер был полностью картирован. Это важный кластер генов, который влияет на способность людей переваривать крахмал и который может быть использован для изучения различных культурных традиций и различий в диете.
Новый подход к расшифровке генома также раскрыл большее разнообразие в генах людей по всему миру. Ранее исследования были ограничены преимущественно европейскими геномами, что искажало оценку рисков для разных народов. Сейчас исследователи имеют более полную картину, включая данные с разных континентов, что помогает улучшить подходы к лечению и диагностике для всех людей, независимо от их этнической принадлежности.
Около 60% новых находок касаются редких заболеваний, что даёт новые возможности для диагностики и лечения в глобальном масштабе.
Научное сообщество уже строит планы для дальнейшего улучшения картирования генома. Процесс секвенирования полных геномов продолжает развиваться, и стоимость таких анализов продолжает снижаться. В ближайшие годы генетическая диагностика может стать доступной на массовом уровне, открывая новые перспективы для персонализированной медицины.
Ожидается, что в будущем генетическое картирование станет обычной процедурой в диагностических лабораториях, и это станет стандартом для предсказания рисков заболеваний и назначения лечения.
Это исследование не просто закрывает давно существующие пробелы, но и переписывает карту человеческого здоровья. Знание полного генома — это ключ к профилактике, диагностике и лечению множества заболеваний, открывая новые возможности для здравоохранения в будущем.
Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
