Окаменелость, найденная спустя 150 лет, раскрывает, как первые существа покинули море и осваивали сушу

Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод

4:13 Your browser does not support the audio element. Наука

История эволюции жизни на Земле приобретает новые краски благодаря неожиданному открытию — окаменелости, которую ошибочно считали морским червем. Оказавшись под микроскопом исследователей из Мичиганского университета, этот древний лобопод (Palaeocampa anthrax) дал ключ к разгадке одного из самых важнейших эволюционных шагов: перехода от жизни в воде к жизни на суше.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Окаменелость древнего лобопода

Ошибочная идентификация: ошибка века

Окаменелость была обнаружена еще во время Гражданской войны в США и, несмотря на свою важность, оставалась неправильно классифицированной более 100 лет. Впервые её приняли за морского червя, затем считали многоножкой, гусеницей или даже червем. Однако, как выяснилось, это был не просто морской организм, а предок всех современных членистоногих.

Лобоподы — загадка эволюции

Лобоподы — это древние мягкотелые беспозвоночные, схожие с червями, но с ногами. Они являются предками всех членистоногих, таких как насекомые, пауки и ракообразные. Считалось, что эти существа были исключительно морскими и жили более 500 миллионов лет назад.

Но это открытие заставило ученых взглянуть на лобоподов в новом свете: оказывается, они могли быть первыми существами, которые начали осваивать сушу, еще до появления первых насекомых и пауков.

Важное открытие: переход на сушу

Сотрудник Мичиганского университетаРичард Дж. Кнехт, изучив окаменелость, отметил, что особенность строения шипов на теле этого существа свидетельствует о том, что оно могло жить на суше, а не в воде. Эти шипы, похожие на кончики, а не на типичные конусы морских существ, имели оранжевые ореолы — химический след, который мог быть частью защитной стратегии.

В водной среде такой механизм защиты, скорее всего, не был бы эффективным — его просто бы смыло. Но на суше или вблизи воды такая стратегия имела бы гораздо больше смысла.

Древнейшее доказательство жизни вне воды

Такое открытие — настоящая редкость. Существа, подобные лобоподам, не имели костей, их тела быстро разлагались. Для сохранения окаменелости требуются особые условия, такие как мелкий осадок и низкое содержание кислорода в воде.

Это открытие произошло в одном из уникальных лагерштеттенов — мест, где сохраняются окаменелости на исключительном уровне. Местом нахождения окаменелости был Мазон-Крик в Иллинойсе - известный своей исключительной сохранностью ископаемых.

Окаменелость как ключ к эволюции

Это открытие подтверждает, что лобоподы, как древнейшие предки насекомых и пауков, могли начать осваивать сушу гораздо раньше, чем принято было думать. Оно также подчеркивает, как важно пересматривать старые данные. Окаменелость, которая более века лежала в ящике музея, оказалась не просто ошибочно идентифицированной, но и значимой в контексте истории эволюции жизни на нашей планете.

Почему это важно

Это открытие помогает нам лучше понять, как и когда жизнь на Земле сделала свои первые шаги за пределы водных экосистем, проложив путь для развития наземных животных. Этот процесс стал одним из самых значимых в истории эволюции, открыв целый новый этап в освоении суши.

Это подтверждает ценность новых подходов к старым открытиям, ведь порой неправильно идентифицированные артефакты могут стать ключевыми в нашем понимании важнейших исторических процессов.

Этот древний лобопод не только переписал историю, но и открыл новые горизонты для науки. Переход животных на сушу, который долгое время оставался загадкой, теперь стал гораздо более понятным, благодаря этому уникальному ископаемому. Всё это напоминает нам о том, как важно внимательно исследовать старые находки и никогда не терять надежду на новые открытия.

Уточнения

Лобоподы — надтип беспозвоночных из группы линяющих (Ecdysozoa).

