Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки видят синий и жёлто-серый, но не различают красный и зелёный
Дизайнеры назвали плюсы и минусы дивана и кровати при ограниченном пространстве
В Монголии нашли новый вид хищного динозавра Shri rapax возрастом 75 млн лет
Засор адсорбера или шлангов мешает заправке и вызывает перелив
Выявлен недооценённый вред газовых плит для дыхательных путей — The Guardian
В Госдуме объяснили цель введения новых органичений на получение займов
Юрист Салкин: велосипедистов старше 16 лет могут оштрафовать за езду по тротуару
В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе

Окаменелость, найденная спустя 150 лет, раскрывает, как первые существа покинули море и осваивали сушу

Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод
4:13
Наука

История эволюции жизни на Земле приобретает новые краски благодаря неожиданному открытию — окаменелости, которую ошибочно считали морским червем. Оказавшись под микроскопом исследователей из Мичиганского университета, этот древний лобопод (Palaeocampa anthrax) дал ключ к разгадке одного из самых важнейших эволюционных шагов: перехода от жизни в воде к жизни на суше.

Окаменелость древнего лобопода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелость древнего лобопода

Ошибочная идентификация: ошибка века

Окаменелость была обнаружена еще во время Гражданской войны в США и, несмотря на свою важность, оставалась неправильно классифицированной более 100 лет. Впервые её приняли за морского червя, затем считали многоножкой, гусеницей или даже червем. Однако, как выяснилось, это был не просто морской организм, а предок всех современных членистоногих.

Лобоподы — загадка эволюции

Лобоподы — это древние мягкотелые беспозвоночные, схожие с червями, но с ногами. Они являются предками всех членистоногих, таких как насекомые, пауки и ракообразные. Считалось, что эти существа были исключительно морскими и жили более 500 миллионов лет назад.

Но это открытие заставило ученых взглянуть на лобоподов в новом свете: оказывается, они могли быть первыми существами, которые начали осваивать сушу, еще до появления первых насекомых и пауков.

Важное открытие: переход на сушу

Сотрудник Мичиганского университетаРичард Дж. Кнехт, изучив окаменелость, отметил, что особенность строения шипов на теле этого существа свидетельствует о том, что оно могло жить на суше, а не в воде. Эти шипы, похожие на кончики, а не на типичные конусы морских существ, имели оранжевые ореолы — химический след, который мог быть частью защитной стратегии.

  • В водной среде такой механизм защиты, скорее всего, не был бы эффективным — его просто бы смыло. Но на суше или вблизи воды такая стратегия имела бы гораздо больше смысла.

Древнейшее доказательство жизни вне воды

Такое открытие — настоящая редкость. Существа, подобные лобоподам, не имели костей, их тела быстро разлагались. Для сохранения окаменелости требуются особые условия, такие как мелкий осадок и низкое содержание кислорода в воде.

Это открытие произошло в одном из уникальных лагерштеттенов — мест, где сохраняются окаменелости на исключительном уровне. Местом нахождения окаменелости был Мазон-Крик в Иллинойсе - известный своей исключительной сохранностью ископаемых.

Окаменелость как ключ к эволюции

Это открытие подтверждает, что лобоподы, как древнейшие предки насекомых и пауков, могли начать осваивать сушу гораздо раньше, чем принято было думать. Оно также подчеркивает, как важно пересматривать старые данные. Окаменелость, которая более века лежала в ящике музея, оказалась не просто ошибочно идентифицированной, но и значимой в контексте истории эволюции жизни на нашей планете.

Почему это важно

Это открытие помогает нам лучше понять, как и когда жизнь на Земле сделала свои первые шаги за пределы водных экосистем, проложив путь для развития наземных животных. Этот процесс стал одним из самых значимых в истории эволюции, открыв целый новый этап в освоении суши.

  • Это подтверждает ценность новых подходов к старым открытиям, ведь порой неправильно идентифицированные артефакты могут стать ключевыми в нашем понимании важнейших исторических процессов.

Этот древний лобопод не только переписал историю, но и открыл новые горизонты для науки. Переход животных на сушу, который долгое время оставался загадкой, теперь стал гораздо более понятным, благодаря этому уникальному ископаемому. Всё это напоминает нам о том, как важно внимательно исследовать старые находки и никогда не терять надежду на новые открытия.

Уточнения

Лобоподы  — надтип беспозвоночных из группы линяющих (Ecdysozoa).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи
Домашние животные
Переход панд на бамбук объяснили изменением среды обитания: исследователи Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Дизайнеры назвали плюсы и минусы дивана и кровати при ограниченном пространстве
В Монголии нашли новый вид хищного динозавра Shri rapax возрастом 75 млн лет
Засор адсорбера или шлангов мешает заправке и вызывает перелив
Выявлен недооценённый вред газовых плит для дыхательных путей — The Guardian
В Госдуме объяснили цель введения новых органичений на получение займов
Юрист Салкин: велосипедистов старше 16 лет могут оштрафовать за езду по тротуару
Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод
В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.