Континенты Земли высыхают быстрее, чем мы думали: водный кризис угрожает миллиардам людей

Континенты Земли высыхают: спутниковые данные раскрывают глобальный водный кризис
5:02
Наука

Новые данные спутников раскрывают тревожную картину: с 2002 года континенты Земли начинают стремительно высыхать. Это не временная засуха, а серьезное изменение баланса пресной воды, ставшее следствием изменения климата, чрезмерного использования грунтовых вод и продолжительных засух. Исследования показывают, что процессы, которые когда-то были локальными, теперь приобретают глобальные масштабы, угрожая стабильности экосистем и жизни на Земле.

Высыхающий ландшафт с трещинами на земле и отступающим озером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Высыхающий ландшафт с трещинами на земле и отступающим озером

Исследование, изменяющее наше восприятие

Группа учёных из Университета штата Аризона провела масштабное исследование, анализируя данные со спутников GRACE и GRACE-FO, собранные за 22 года. Результаты потрясли — четыре огромные зоны высыхания в Северном полушарии начали расширяться на 831 600 км² ежегодно, что почти в два раза больше площади Калифорнии. Эти зоны включают важные районы, где дефицит воды становится всё более ощутимым.

Потери пресной воды и повышение уровня моря

Одним из самых тревожных открытий является потеря грунтовых вод, которая составляет 68% от общего объема потерь воды на суше. Эти потери ведут к повышению уровня моря, и, что ещё более важно, они происходят быстрее, чем можем ожидать. За последние годы подземные воды стали основным источником повышения уровня моря, обгоняя даже ледники Гренландии. Таким образом, континенты высыхают, а уровень моря продолжает расти.

Четыре критические зоны высыхания

В исследовании выделены четыре крупных региона, где наблюдается заметное высыхание:

  • Северная Канада и Аляска: потеря воды на суше составляет 0,34 дюйма в год.
  • Север России: снижение уровня воды из-за таяния вечной мерзлоты и засух — 0,16 дюйма в год.
  • Юго-запад Северной Америки и Центральная Америка: снижение составляет 0,30 дюйма в год, затрагивая такие крупные города, как Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Мехико.
  • Ближний Восток, Северная Африка и Паневразия: здесь происходит резкое падение уровня воды, особенно в таких крупных водоемах, как Каспийское и Аральское море, где уровень воды снижается на 1,18 дюйма в год.

Эти регионы связаны в единую сеть глобальных зон высыхания, которые становятся более обширными и интенсивными.

Эль-Ниньо и глобальные изменения

После 2014 года количество экстремально засушливых зон увеличилось, что совпадает с одним из самых мощных явлений Эль-Ниньо в истории наблюдений. Это привело к ещё большему сокращению влажных регионов, а большинство засушливых зон теперь находятся в Северном полушарии.

Вода теряется быстрее, чем природа успевает её восстанавливать

Глобальный дефицит пресной воды приводит к тому, что регионы, уже страдающие от нехватки воды, теряют её на 10% больше, чем природа успевает восполнить. Например, в Центральной долине и Северно-Китайской равнине уже наблюдается ежегодная потеря воды, что ставит под угрозу производство пищи и устойчивость экосистем.

Глобальная угроза для продовольственной безопасности

Это исследование является серьёзным сигналом тревоги для всего мира. Если мы не примем срочные меры по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, то последствия для продовольственной и водной безопасности будут катастрофическими. По словам учёных, важнейшим шагом является международное сотрудничество и создание новых политических решений для защиты водоносных горизонтов и управления подземными водами.

Действовать нужно немедленно

"Мы теряем невозобновляемые водные ресурсы гораздо быстрее, чем можем их восполнить", — отметил один из ведущих авторов исследования Хришикеш Чанданпуркар.

Чтобы смягчить последствия, необходимо активно работать над сниженим чрезмерного использования подземных вод и внедрять новые технологии восстановления водных ресурсов.

Этот доклад станет основой для будущих рекомендаций Всемирного банка и других организаций, направленных на борьбу с водным кризисом и поиск решений, которые помогут обеспечить стабильность в мире, сталкивающемся с дефицитом воды.

Континенты Земли высыхают, и проблема пресной воды становится всё более острой. Научные данные подтверждают, что время для действий заканчивается. Нам предстоит сделать решительные шаги, чтобы предотвратить катастрофические последствия для экосистем, продовольственной безопасности и мирового климата.

Кли́мат — многолетний режим погоды.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
