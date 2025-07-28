Нейтронные звезды — это просто звезды, но их слияние может показать всё, что мы не знали о материи

За последние 10 лет нейтронные звезды стали для ученых уникальной "лабораторией" для изучения плотной материи, в том числе кварковой. Эти звездные объекты, которые образуются после взрывов сверхновых, обладают массой, в несколько раз превышающей массу нашего Солнца, но их размер сравнительно мал — лишь несколько десятков километров в диаметре.
Из-за высокой плотности и гравитации внутри нейтронных звезд происходит экзотическая физика, которая, как оказалось, может пролить свет на поведение кварковой материи.
Когда две нейтронные звезды сближаются, их взаимодействие приводит к формированию мощных гравитационных волн. В процессе их слияния на экстренных условиях материя внутри звезд сжимается, протоны и нейтроны распадаются, образуя кварковую материю.
Это крайне редкое явление, которое ученые пытаются смоделировать, чтобы понять, как ведет себя такая материя в экстремальных условиях.
"Слияние нейтронных звезд — это уникальный процесс, который открывает новые возможности для изучения фундаментальных процессов в физике материи", — говорит профессор Алекси Вуоринен из Хельсинкского университета.
Однако, для того чтобы расшифровать гравитационные волны, необходимо иметь точные модели слияний нейтронных звезд.
Для создания моделей слияний нейтронных звезд исследователи нуждаются в уравнениях, которые описывают рассеяние энергии в этих условиях.
Главным элементом таких моделей является объемная вязкость, которая определяет потери энергии в материи нейтронной звезды. Важный момент: эта вязкость зависит от взаимодействий между кварками, что дает ключевую информацию о том, как в таких звездах может образовываться кварковая материя.
Модели, основанные на голографической дуальности и теории возмущений, позволили ученым вывести объемную вязкость кварковой материи в звездах, что приближает нас к пониманию того, как материи ведут себя на последней стадии слияния.
Эти теоретические разработки помогут исследователям в будущем при анализе данных гравитационных волн. Например, отсутствие эффекта вязкости в таких волнах будет свидетельствовать о наличии кварковой материи при слиянии нейтронных звезд. Это открытие может сыграть важную роль в понимании процессов, происходящих в космосе в самых экстремальных условиях.
"Мы сможем точнее расшифровывать гравитационные волны, что поможет нам сделать выводы о том, как образуется и ведет себя кварковая материя в космосе", — утверждает автор исследования Нико Джокело.
Исследования слияний нейтронных звезд продолжают развиваться. Каждый шаг в этом направлении помогает нам ближе подойти к разгадке тайн кварковой материи, которая скрыта в самых экзотических уголках Вселенной. Ожидается, что эти открытия позволят глубже понять, как работает наша Вселенная на уровне самых мельчайших частиц.
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