Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земфира* и Литвинова: что известно об их французском отпуске на Корсике?
Рецепт мизерии по-варшавски: простой салат из огурцов с уксусом и сливками
Памятник Василию Головнину на Вануату: символ российско-вануатской дружбы
Самойлова и Джиган устроили старшей дочери Ариеле праздник
Анаконда использует стратегию засады для того, чтобы эффективно убивать добычу
Лучший пиццайоло мира Паскарелла назвал обучение ключом к качественной пицце
Новак Джокович сделал одно серьёзное изменение в рационе. Это изменило его жизнь
Агрономы объясняют, как перекись водорода помогает бороться с фитофторой
Врачи рекомендуют спать на спине или боку для здоровья позвоночника

Нейтронные звезды — это просто звезды, но их слияние может показать всё, что мы не знали о материи

Профессор Вуоринен нашёл способ моделировать слияние нейтронных звёзд
Наука

За последние 10 лет нейтронные звезды стали для ученых уникальной "лабораторией" для изучения плотной материи, в том числе кварковой. Эти звездные объекты, которые образуются после взрывов сверхновых, обладают массой, в несколько раз превышающей массу нашего Солнца, но их размер сравнительно мал — лишь несколько десятков километров в диаметре.

Слияние нейтронных звезд
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Слияние нейтронных звезд

Из-за высокой плотности и гравитации внутри нейтронных звезд происходит экзотическая физика, которая, как оказалось, может пролить свет на поведение кварковой материи.

Что происходит при слиянии нейтронных звезд

Когда две нейтронные звезды сближаются, их взаимодействие приводит к формированию мощных гравитационных волн. В процессе их слияния на экстренных условиях материя внутри звезд сжимается, протоны и нейтроны распадаются, образуя кварковую материю.

Это крайне редкое явление, которое ученые пытаются смоделировать, чтобы понять, как ведет себя такая материя в экстремальных условиях.

"Слияние нейтронных звезд — это уникальный процесс, который открывает новые возможности для изучения фундаментальных процессов в физике материи", — говорит профессор Алекси Вуоринен из Хельсинкского университета.

Однако, для того чтобы расшифровать гравитационные волны, необходимо иметь точные модели слияний нейтронных звезд.

Как физики моделируют слияния

Для создания моделей слияний нейтронных звезд исследователи нуждаются в уравнениях, которые описывают рассеяние энергии в этих условиях.

Главным элементом таких моделей является объемная вязкость, которая определяет потери энергии в материи нейтронной звезды. Важный момент: эта вязкость зависит от взаимодействий между кварками, что дает ключевую информацию о том, как в таких звездах может образовываться кварковая материя.

Модели, основанные на голографической дуальности и теории возмущений, позволили ученым вывести объемную вязкость кварковой материи в звездах, что приближает нас к пониманию того, как материи ведут себя на последней стадии слияния.

Что можно извлечь из полученных данных

Эти теоретические разработки помогут исследователям в будущем при анализе данных гравитационных волн. Например, отсутствие эффекта вязкости в таких волнах будет свидетельствовать о наличии кварковой материи при слиянии нейтронных звезд. Это открытие может сыграть важную роль в понимании процессов, происходящих в космосе в самых экстремальных условиях.

"Мы сможем точнее расшифровывать гравитационные волны, что поможет нам сделать выводы о том, как образуется и ведет себя кварковая материя в космосе", — утверждает автор исследования Нико Джокело.

Подведем итоги

Исследования слияний нейтронных звезд продолжают развиваться. Каждый шаг в этом направлении помогает нам ближе подойти к разгадке тайн кварковой материи, которая скрыта в самых экзотических уголках Вселенной. Ожидается, что эти открытия позволят глубже понять, как работает наша Вселенная на уровне самых мельчайших частиц.

Уточнения

Мате́рия (от лат. materia "вещество") — философское понятие, которое обычно означает нечто, что формирует окружающую реальность, из чего образовано всё существующее в мире.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Как правильно вождение и настройка зеркал помогают избежать ДТП: полезные советы
Блины без муки для кето-диеты: пошаговый рецепт с маскарпоне и яйцами
Эксперты объясняют, как использовать банановую кожуру для подкормки растений
Туры в Абхазию на двоих с перелётом от 20000 рублей: предложение до 29 июля
Индийская Nayara Energy судится с Microsoft из-за санкций против Роснефти
Замена ванны на душевую позволяет заметно уменьшить расходы на водоснабжение
Шляпы и сандалии, которые спасают от солнца и делают образ безупречным
3500 лет назад: как появились первые куры – интересные факты из истории!
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы
Развенчан миф о правильном питании — рисовые лепёшки или хлеб: что лучше для здоровья?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.