Возрождение вымерших гигантов: как компания Colossal намерена вернуть гигантских моа на Южный остров

Компания Colossal планирует возродить гигантских моа с помощью генной модификации

4:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Colossal Biosciences снова привлекает внимание научного мира. После проекта по возрождению лютоволков, компания теперь поставила перед собой ещё более амбициозную задачу: вернуть к жизни гигантских моа — гигантских нелетающих птиц, вымерших более 600 лет назад. Это вызвало бурю дискуссий среди учёных и общественности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантский моа

Партнёрство с маори и Питером Джексоном

Colossal, как и в случае с волками, сотрудничает с ведущими учёными и культурными организациями. В рамках проекта по восстановлению моа компания объединилась с режиссёром Питером Джексоном, а также с представителями коренных народов Новой Зеландии — маори. Главная цель — вернуть на Южный остров гигантского моа (Dinornis robustus), который мог бы вырасти до 3,6 метра в высоту.

Этот проект объединяет традиционные знания маори, охрану природы и передовые методы генетической инженерии для восстановления вымерших видов. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу такого подхода.

Проблемы с возрождением моа

Моа, как и лютоволк, вызывает множество вопросов среди научного сообщества. Особенно волнует проблема генетической модификации живых животных, чтобы вернуть вымершие виды. Учёные поднимают вопрос о том, насколько эти изменения могут повлиять на здоровье животных и их способности существовать в современных экосистемах.

Генетические вопросы : самыми ближайшими родственниками моа являются тинаму и австралийский эму. Однако между моа и этими птицами огромный эволюционный разрыв — около 58 миллионов лет. Это создает сложности для восстановления таких уникальных черт, как огромный рост и отсутствие крыльев.

: самыми ближайшими родственниками моа являются тинаму и австралийский эму. Однако между моа и этими птицами огромный эволюционный разрыв — около 58 миллионов лет. Это создает сложности для восстановления таких уникальных черт, как огромный рост и отсутствие крыльев. Критика ученых: директор лаборатории палеогенетики Университета Отаго в Новой Зеландии Ник Роуленс отмечает, что с учётом столь долгой эволюционной истории, генетическая модификация эму для их превращения в моа может привести к непредсказуемым последствиям, включая серьёзные нарушения в развитии.

Воскрешение моа: амбициозные планы

Colossal уже разработала план действий по восстановлению гигантских моа:

Секвенирование геномов : компания планирует секвенировать геномы всех девяти видов моа, а также их ближайших родственников — тинаму и эму. Это поможет выявить генетические изменения, которые привели к характерным чертам моа.

: компания планирует секвенировать геномы всех девяти видов моа, а также их ближайших родственников — тинаму и эму. Это поможет выявить генетические изменения, которые привели к характерным чертам моа. Использование суррогатов : для возрождения моа будет использована генетическая модификация клеток эму, а также внедрение искусственного суррогатного яйца, поскольку яйца моа были гораздо больше, чем у современных эму.

: для возрождения моа будет использована генетическая модификация клеток эму, а также внедрение искусственного суррогатного яйца, поскольку яйца моа были гораздо больше, чем у современных эму. Ключевая цель: восстановление популяции моа требует разработки новых технологий искусственной инкубации и усовершенствования методов генной модификации, чтобы эффективно вернуть гигантских птиц в экосистему Новой Зеландии.

Этика и будущее науки

Проект по восстановлению моа затрагивает не только биологические и технологические аспекты, но и вызывает этические вопросы. Исследователи обеспокоены возможными последствиями вмешательства в природу с использованием генетической инженерии. Это ставит под сомнение, что генетическая модификация сможет вернуть к жизни такие виды, как моа, не нарушив при этом баланс существующих экосистем.

Тем не менее, проекты вроде этого поднимают важные вопросы о возможностях современной науки и её пределов. Возрождение вымерших видов, таких как моа и лютоволк, может привести к значительным изменениям в понимании биологического восстановления и экологического равновесия на нашей планете.

Гигантская мечта или реальность

Возрождение гигантских моа — это амбициозный и крайне сложный проект, который, несомненно, привлекёт внимание ученых и любителей природы по всему миру. Несмотря на вызовы, такие проекты могут в корне изменить наше понимание того, что возможно в области генетики и биологического восстановления. Однако успех этих начинаний, скорее всего, будет зависеть от того, как наука сможет преодолеть препятствия, связанные с генетическими и этическими аспектами таких революционных вмешательств.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

