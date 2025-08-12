Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возрождение вымерших гигантов: как компания Colossal намерена вернуть гигантских моа на Южный остров

Компания Colossal планирует возродить гигантских моа с помощью генной модификации
4:35
Наука

Компания Colossal Biosciences снова привлекает внимание научного мира. После проекта по возрождению лютоволков, компания теперь поставила перед собой ещё более амбициозную задачу: вернуть к жизни гигантских моа — гигантских нелетающих птиц, вымерших более 600 лет назад. Это вызвало бурю дискуссий среди учёных и общественности.

Гигантский моа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский моа

Партнёрство с маори и Питером Джексоном

Colossal, как и в случае с волками, сотрудничает с ведущими учёными и культурными организациями. В рамках проекта по восстановлению моа компания объединилась с режиссёром Питером Джексоном, а также с представителями коренных народов Новой Зеландии — маори. Главная цель — вернуть на Южный остров гигантского моа (Dinornis robustus), который мог бы вырасти до 3,6 метра в высоту.

Этот проект объединяет традиционные знания маори, охрану природы и передовые методы генетической инженерии для восстановления вымерших видов. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу такого подхода.

Проблемы с возрождением моа

Моа, как и лютоволк, вызывает множество вопросов среди научного сообщества. Особенно волнует проблема генетической модификации живых животных, чтобы вернуть вымершие виды. Учёные поднимают вопрос о том, насколько эти изменения могут повлиять на здоровье животных и их способности существовать в современных экосистемах.

  • Генетические вопросы: самыми ближайшими родственниками моа являются тинаму и австралийский эму. Однако между моа и этими птицами огромный эволюционный разрыв — около 58 миллионов лет. Это создает сложности для восстановления таких уникальных черт, как огромный рост и отсутствие крыльев.
  • Критика ученых: директор лаборатории палеогенетики Университета Отаго в Новой Зеландии Ник Роуленс отмечает, что с учётом столь долгой эволюционной истории, генетическая модификация эму для их превращения в моа может привести к непредсказуемым последствиям, включая серьёзные нарушения в развитии.

Воскрешение моа: амбициозные планы

Colossal уже разработала план действий по восстановлению гигантских моа:

  • Секвенирование геномов: компания планирует секвенировать геномы всех девяти видов моа, а также их ближайших родственников — тинаму и эму. Это поможет выявить генетические изменения, которые привели к характерным чертам моа.
  • Использование суррогатов: для возрождения моа будет использована генетическая модификация клеток эму, а также внедрение искусственного суррогатного яйца, поскольку яйца моа были гораздо больше, чем у современных эму.
  • Ключевая цель: восстановление популяции моа требует разработки новых технологий искусственной инкубации и усовершенствования методов генной модификации, чтобы эффективно вернуть гигантских птиц в экосистему Новой Зеландии.

Этика и будущее науки

Проект по восстановлению моа затрагивает не только биологические и технологические аспекты, но и вызывает этические вопросы. Исследователи обеспокоены возможными последствиями вмешательства в природу с использованием генетической инженерии. Это ставит под сомнение, что генетическая модификация сможет вернуть к жизни такие виды, как моа, не нарушив при этом баланс существующих экосистем.

Тем не менее, проекты вроде этого поднимают важные вопросы о возможностях современной науки и её пределов. Возрождение вымерших видов, таких как моа и лютоволк, может привести к значительным изменениям в понимании биологического восстановления и экологического равновесия на нашей планете.

Гигантская мечта или реальность

Возрождение гигантских моа — это амбициозный и крайне сложный проект, который, несомненно, привлекёт внимание ученых и любителей природы по всему миру. Несмотря на вызовы, такие проекты могут в корне изменить наше понимание того, что возможно в области генетики и биологического восстановления. Однако успех этих начинаний, скорее всего, будет зависеть от того, как наука сможет преодолеть препятствия, связанные с генетическими и этическими аспектами таких революционных вмешательств.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
