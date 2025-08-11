Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1000 лет под водой: как резное лицо из озера Ледница меняет представление о ранней славянской религии

Открытие в озере Ледница: резное лицо подтверждает символику славянских обычаев
5:16
Наука

В водах озера Ледница, на западе Польши, археологи сделали ошеломляющее открытие. Группа подводных исследователей из Университета Николая Коперника обнаружила 1000-летнюю резную деревянную фигуру, которая проливает свет на духовные практики ранних славян. Этот артефакт — важное звено в изучении славянской культуры, и его значение выходит далеко за пределы простого декоративного элемента.

Древняя деревянная маска
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древняя деревянная маска

Резное лицо: что скрывается в подводных глубинах

Что нашли археологи

  • Археологи извлекли из вод озера Ледница уникальный предмет — резное человеческое лицо, вырезанное на деревянной балке. Размеры фигуры — 12 см в высоту и 9 см в ширину. Лицо выполнено с поразительной реалистичностью: чётко видны глаза, нос, губы и форма головы, напоминающая овальную. Это лицо не являлось декоративным элементом, а было частью фортификационного сооружения древнего славянского поселения.

Где было найдено

Балка с резным лицом была обнаружена на острове Острув-Ледницкий, который является частью озера Ледница. Это место представляло собой важную оборонительную крепость, и, вероятно, резное лицо служило защитной или символической целью.

Артефакт из прошлого: дата и материал

Когда и из чего сделан артефакт

  • По анализу годичных колец дерева, из которого была изготовлена балка, археологи определили, что оно было срублено примерно в 967 году н. э. Этот период был временем, когда христианство только начинало проникать в Польшу, но языческие верования всё ещё глубоко укоренились в культуре славян.

Как был изготовлен артефакт

  • Балка была вырезана из дуба или вяза, а её длина составляет около 1,34 метра. Это не просто декоративный элемент, а часть конструкции, которая, вероятно, служила символическим оберегом.

Защитный символизм: духовные практики славян

Зачем резали такие фигуры

  • Подобные резные изображения в славянских культурах часто использовались как символы защиты. Резное лицо могло служить оберегом, защищая поселения от злых духов или неблагоприятных сил. Это открытие подкрепляет гипотезу, что символизм и духовные образы в славянских общинах могли передаваться не только через статуи или иконы в храмах, но и через архитектурные элементы, такие как ворота и укрепления.

Схожие артефакты

  • Подобные защитные фигурки были найдены и на других славянских памятниках, например, в Волине, Новгороде и Старой Ладоге. Эти находки указывают на общую региональную художественную традицию, независимую от соседних культур, таких как скандинавская или русско-русская.

Уникальные условия для сохранения

Как сохранились такие артефакты

  • Древесина, как правило, со временем разрушается, но условия озера Ледница способствуют необычайно хорошей сохранности органических материалов. Химический состав воды и низкие температуры в озере позволили резному лицу пережить более тысячи лет. Это подтверждает важность подводных раскопок и их роль в сохранении древних артефактов.

Другие находки в озере

  • Вместе с резной фигурой были найдены остатки мостов, долблёных лодок и оружия раннего средневековья, что помогает создать более полную картину того времени и понять, как выглядели защитные сооружения и повседневная жизнь славян.

Новое понимание ранней славянской культуры

Духовность и защита

  • Это открытие подчеркивает, как важную роль в раннеславянской культуре играли не только основные религиозные практики, но и символические элементы в архитектуре. Резные фигурки и обереги, помещенные в ключевые места укреплений, показывают, как славяне сочетали защитные функции с духовным значением.

Реальная связь с историей

  • В эпоху, когда материалистическое восприятие исторических артефактов преобладает, такие находки напоминают о глубокой связи людей с духовностью и об их вере в влияние символов и образов на реальный мир. Это открытие помогает нам не только лучше понять жизнь ранних славян, но и переосмыслить, как символика может быть включена в архитектуру и повседневную практику.

Ещё одна важная веха в археологии

Это открытие в озере Ледница значительно расширяет наше понимание о том, как ранние славяне воспринимали мир и свою духовность. Открытие резного лица и других артефактов помогает ученым восстановить историческую картину, где защита от духов и духовные образы переплетаются с архитектурой и повседневной жизнью. Возможно, мы ещё не раскрыли все тайны этих артефактов, и впереди нас ждут новые удивительные находки, которые будут всё глубже погружать нас в мир древних славян.

Уточнения

Археоло́гия - историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
