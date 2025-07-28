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Нейтрино с невероятной энергией пронзило Землю — что если Вселенная полна неизведанных чудес

Телескоп KM3NeT зафиксировал нейтрино с энергией в 120 пэтаэВ в Средиземном море
3:03
Наука

Когда речь заходит о нейтрино, сразу становится понятно, насколько редкими и загадочными являются эти частицы. Они почти не взаимодействуют с веществом и проходят через всю Землю, не оставляя следов. Однако недавно ученые зафиксировали сигнал, который заставил их пересмотреть многие представления о нейтрино и их происхождении. Как это было возможно?

Нейтринный телескоп в Средиземном море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нейтринный телескоп в Средиземном море

Что такое нейтрино и как они путешествуют

Нейтрино — это элементарные частицы, которые практически не имеют массы и очень редко взаимодействуют с веществом. Они образуются в ядерных реакциях, в том числе в космосе, где их испускают звезды.

На Земле нейтрино получают в реакторах и ускорителях. Чтобы зарегистрировать их, строят специализированные детекторы, способные уловить даже мельчайшие события, когда нейтрино взаимодействует с веществом детектора.

Телескоп KM3NeT: гигантский нейтринный детектор в Средиземном море

Один из таких уникальных детекторов — KM3NeT, который находится в Средиземном море. Этот нейтринный телескоп черенковского типа был создан для регистрации астрофизических нейтрино с рекордной энергией.

Основной принцип работы устройства — это регистрация голубого свечения, которое появляется при столкновении нейтрино с атомами вещества в детекторе. Этот свет улавливают фотоумножители, а затем учёные вычисляют энергию частицы и направление её движения.

Рекордный сигнал: нейтрино с энергией 120 петаэлектронвольт

Детектор ARCA, находящийся на глубине более двух километров, зарегистрировал необычный сигнал, который поразил учёных. Этот сигнал исходил от нейтрино с энергией 120 петаэлектронвольт.

Это в десять раз превышает ранее зарегистрированные значения на других телескопах, таких как IceCube в Антарктиде и обсерватория Pierre Auger в Аргентине. По всей видимости, источник этого нейтрино находится за пределами нашей Галактики.

Почему этот сигнал так важен

Сигнал, полученный от частицы KM3-230213A, стал настоящим научным открытием, так как его энергия существенно превосходит все предыдущие показатели.

Это нейтрино летело почти горизонтально по отношению к телескопу, что делает маловероятным его атмосферное происхождение. Учитывая все расчёты и траектории, учёные склоняются к версии, что этот сигнал пришел из далёкого космоса.

Что дальше

Хотя телескоп KM3NeT еще строится, а его детектор работает только на 10% от запланированной мощности, уже сейчас он показывает впечатляющие результаты. Зарегистрированный сигнал подтверждает высокую чувствительность устройства, а значит, у учёных есть все шансы на новые открытия в будущем.

Уточнения

Нейтри́но (итал. neutrino - нейтрончик, уменьшительное от neutrone - нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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