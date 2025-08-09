Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука

160 лет назад Жюль Верн в своём знаменитом романе "Путешествие к центру Земли" описал фантастическое путешествие через земные недра, где существовала целая экосистема, включая океаны, скрытые в недрах планеты. В те времена это казалось лишь вымышленной фантазией, но сегодня учёные сделали потрясающее открытие, которое ставит под сомнение наше понимание Земли и её структуры: в самом центре нашей планеты действительно существует океан, скрытый в минералах.

Закат с мистическим туманом над океаном

Открытие океана в центре Земли

В 2014 году в Бразилии был найден алмаз с рингвудитом - минералом, содержащим молекулы воды внутри. Этот минерал был обнаружен на глубине около 600 километров, что совпадает с расположением, где, как оказалось, находятся большие запасы воды в минерале. После дальнейших исследований сейсмологи установили, что на глубинах от 410 до 660 километров находится достаточно рингвудита, чтобы в нём содержался объём воды, эквивалентный объёму одного или нескольких океанов Земли.

Вода в центре Земли: круговорот за пределами поверхности

Этот феномен оспаривает традиционные представления о круговороте воды на Земле. Оказывается, вода не ограничивается лишь атмосферой и поверхностью океанов, а продолжает циркулировать в недрах планеты. Вода в этих глубинах, вероятно, участвует в процессе, который регулирует и перераспределяет водные ресурсы нашей планеты, создавая своего рода подземный цикл, далеко от привычных осадков на поверхности. Это открытие предполагает, что вода играет важную роль не только в жизни на поверхности, но и в процессе формирования континентов, помогая охлаждать лаву и влиять на вулканическую активность.

Эквивалент трёх океанов

Учёные предполагают, что в недрах Земли находится объём воды, равный объему трёх океанов, что ставит под сомнение наши текущие представления о водных ресурсах планеты. Этот факт открывает новые горизонты для исследований, позволяя глубже понять, как вода поддерживает стабильность океанов на поверхности и какую роль она играет в геологических процессах, таких как формирование континентов и вулканическая активность.

Влияние на вулканическую активность и прогнозирование катастроф

Это открытие также заставляет задать новые вопросы о том, как вода в этих глубинах влияет на вулканическую активность. Учёные могут использовать эту информацию для прогнозирования возможных катастроф, таких как извержения вулканов или землетрясения, предсказывая, как взаимодействие воды и горных пород может вызывать геологические явления на поверхности Земли.

Вода как ценный ресурс

В мире, где вода становится всё более ценным ресурсом, эти данные об объёмах воды, скрытой в недрах Земли, звучат как невероятное открытие для учёных и экологов. Последние спутниковые исследования показали, что эта вода в подземной переходной зоне Земли может стать ключевым элементом в понимании водных циклов планеты и её климатических изменений.

Жюль Верн и будущее науки

Неудивительно, что для поклонников научной фантастики и творчества Жюля Верна это открытие стало настоящим триумфом. В своём романе он предсказал существование скрытых океанов внутри планеты, и теперь учёные подтверждают его идеи с помощью новейших научных технологий и исследований. Это открытие напоминает нам о том, как фантазия может вдохновлять на поиски новых знаний и расширение границ человеческого понимания.

Так что, возможно, мы только начали открывать для себя те тайны Земли, которые были предсказаны великими умами, и впереди нас ждёт ещё много удивительных открытий.

Уточнения

Геоло́гия - совокупность наук о строении Земли, её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
