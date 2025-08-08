Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

После столетий затопления легендарный Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны. Благодаря амбициозному франко-египетскому археологическому проекту часть этого великого памятника, некогда символизировавшего инженерное мастерство эллинов, возвращается на свет. Впечатляющие монументальные блоки, некоторые из которых весом до 80 тонн, были подняты со дна моря в ходе невероятной операции, направленной на реконструкцию затопленного памятника.
Операция, проведённая под руководством исследователя и архитектора Изабель Эрири из Французского национального центра научных исследований (CNRS) в сотрудничестве с Центром Александрийских исследований (CEAlex), привела к удивительному открытию: были подняты 22 монументальных блока, среди которых — дверные перемычки, фундаментные плиты, колоссальные дверные рамы и даже богато украшенная колонна в египетском стиле, которая, возможно, служила символическими воротами в башню маяка.
Эти блоки, изначально расположенные в подводном входе маяка, представляют собой важнейшие элементы для цифровой реконструкции величайшего сооружения своего времени. Всё это стало возможным благодаря использованию передовых методов фотограмметрии и цифрового моделирования, что позволит восстановить внешний вид и структуру маяка с максимальной точностью.
Александрийский маяк был построен в III веке до н. э., при правлении Птолемея II Филадельфийского, и стал одним из самых высоких сооружений своего времени, достигая более 100 метров в высоту. Маяк не только служил ориентиром для моряков, но и стал символом древнего Египта, демонстрируя инженерные и архитектурные достижения того времени.
Однако в XIV веке серия землетрясений привела к разрушению маяка, и его камни начали использоваться для строительства других объектов. Несмотря на то, что его остатки оставались видимыми под водой с 1960-х годов, лишь в 1995 году археолог Жан-Ив Эмперёр начал систематическое исследование этих руин, что привело к открытиям более 3000 архитектурных фрагментов.
Совсем недавно был запущен проект "PHAROS", который стал ещё одной вехой в восстановлении Александрийского маяка. Этот проект представляет собой междисциплинарную работу, в которой соединяются археология, история искусств, архитектура, египтология и цифровая инженерия.
Основной задачей является не только реконструкция внешнего вида маяка, но и глубокое понимание того, как он был построен, почему разрушился и какое символическое значение он имел в истории Египта и всего эллинистического мира. Воссоздание "цифрового близнеца" будет включать в себя 3D-моделирование и тщательное оцифровывание каждого блока, что позволит воссоздать полную картину памятника.
Проект также демонстрирует уникальное сотрудничество с инженерами и волонтёрами из Dassault Systèmes, мировыми лидерами в области цифрового моделирования. Их усилия в области 3D-оцифровки и моделирования позволят зрителям получить виртуальное представление о том, как маяк выглядел 2000 лет назад.
С помощью этого подхода, а также при поддержке французской кинокомпании GEDEON Programmes, будет снят документальный фильм, посвящённый этому проекту, который будет показан на канале France Télévisions.
Реставрация Александрийского маяка является не только археологическим событием, но и примером того, как можно использовать современные технологии для восстановления исторического наследия. Это открывает новые горизонты для сохранения культурных памятников и исторических сооружений по всему миру. Технологии XXI века позволяют не просто восстанавливать памятники, но и создавать цифровые модели для будущих поколений, обеспечивая их сохранность и возможность для виртуальных путешествий в прошлое.
Таким образом, цифровая реконструкция Александрийского маяка — это шаг в будущее, где история, наука и технологии работают вместе, чтобы вернуть величие одному из самых знаковых сооружений в истории человечества.
Александри́йский маяк (известен также как Фаро́сский маяк, др.-греч. ὁ Φάρος τῆς Ἀλεξανδρείας, ho pʰá.ros teːs a. lek.sandréːaːs) — маяк на острове Фарос около египетского города Александрии, одно из семи чудес света.
