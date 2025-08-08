Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк

После столетий затопления легендарный Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны. Благодаря амбициозному франко-египетскому археологическому проекту часть этого великого памятника, некогда символизировавшего инженерное мастерство эллинов, возвращается на свет. Впечатляющие монументальные блоки, некоторые из которых весом до 80 тонн, были подняты со дна моря в ходе невероятной операции, направленной на реконструкцию затопленного памятника.

Революционное открытие: 22 монументальных блока и подводный вход

Операция, проведённая под руководством исследователя и архитектора Изабель Эрири из Французского национального центра научных исследований (CNRS) в сотрудничестве с Центром Александрийских исследований (CEAlex), привела к удивительному открытию: были подняты 22 монументальных блока, среди которых — дверные перемычки, фундаментные плиты, колоссальные дверные рамы и даже богато украшенная колонна в египетском стиле, которая, возможно, служила символическими воротами в башню маяка.

Эти блоки, изначально расположенные в подводном входе маяка, представляют собой важнейшие элементы для цифровой реконструкции величайшего сооружения своего времени. Всё это стало возможным благодаря использованию передовых методов фотограмметрии и цифрового моделирования, что позволит восстановить внешний вид и структуру маяка с максимальной точностью.

Преодоление веков: возвращение к жизни одного из чудес света

Александрийский маяк был построен в III веке до н. э., при правлении Птолемея II Филадельфийского, и стал одним из самых высоких сооружений своего времени, достигая более 100 метров в высоту. Маяк не только служил ориентиром для моряков, но и стал символом древнего Египта, демонстрируя инженерные и архитектурные достижения того времени.

Однако в XIV веке серия землетрясений привела к разрушению маяка, и его камни начали использоваться для строительства других объектов. Несмотря на то, что его остатки оставались видимыми под водой с 1960-х годов, лишь в 1995 году археолог Жан-Ив Эмперёр начал систематическое исследование этих руин, что привело к открытиям более 3000 архитектурных фрагментов.

Амбициозная реконструкция: цифровой близнец маяка

Совсем недавно был запущен проект "PHAROS", который стал ещё одной вехой в восстановлении Александрийского маяка. Этот проект представляет собой междисциплинарную работу, в которой соединяются археология, история искусств, архитектура, египтология и цифровая инженерия.

Основной задачей является не только реконструкция внешнего вида маяка, но и глубокое понимание того, как он был построен, почему разрушился и какое символическое значение он имел в истории Египта и всего эллинистического мира. Воссоздание "цифрового близнеца" будет включать в себя 3D-моделирование и тщательное оцифровывание каждого блока, что позволит воссоздать полную картину памятника.

Коллаборация науки и технологий: новый этап в сохранении наследия

Проект также демонстрирует уникальное сотрудничество с инженерами и волонтёрами из Dassault Systèmes, мировыми лидерами в области цифрового моделирования. Их усилия в области 3D-оцифровки и моделирования позволят зрителям получить виртуальное представление о том, как маяк выглядел 2000 лет назад.

С помощью этого подхода, а также при поддержке французской кинокомпании GEDEON Programmes, будет снят документальный фильм, посвящённый этому проекту, который будет показан на канале France Télévisions.

Восстановление культурного наследия через цифровые технологии

Реставрация Александрийского маяка является не только археологическим событием, но и примером того, как можно использовать современные технологии для восстановления исторического наследия. Это открывает новые горизонты для сохранения культурных памятников и исторических сооружений по всему миру. Технологии XXI века позволяют не просто восстанавливать памятники, но и создавать цифровые модели для будущих поколений, обеспечивая их сохранность и возможность для виртуальных путешествий в прошлое.

Таким образом, цифровая реконструкция Александрийского маяка — это шаг в будущее, где история, наука и технологии работают вместе, чтобы вернуть величие одному из самых знаковых сооружений в истории человечества.

