Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров

Великое затмение 2027 года: как 6 минут тьмы затмят небо над тремя континентами

Полное солнечное затмение 2027 года затмит небо на трёх континентах
3:33
Наука

2 августа 2027 года мир станет свидетелем одного из самых захватывающих небесных явлений века — полного солнечного затмения, которое получило название "Великое затмение Северной Африки". Это редкое явление станет долгожданным событием для астрономов и любителей космоса по всему миру, так как оно продлится рекордные 6 минут и 23 секунды, что делает его самым продолжительным затмением с 1991 года.

Полное солнечное затмение 1999 года
Фото: Wikimedia Commons by Luc Viatour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Полное солнечное затмение 1999 года

Явление века: невероятная продолжительность затмения

Большинство полных солнечных затмений длится менее трёх минут, и, как правило, такие события можно наблюдать лишь в определённых местах на Земле. Однако затмение 2027 года нарушит эту закономерность, предоставив зрелищное и долгожданное событие, которое оставит незабываемые впечатления у тех, кто окажется на его пути. Это будет одно из самых значительных небесных явлений не только для астрономии, но и для всего человечества, поскольку подобное затмение не повторится в ближайшие десятилетия.

Где и когда наблюдать Великое затмение Северной Африки

Полное солнечное затмение 2027 года пройдет по траектории, охватывающей несколько регионов, включая Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Это даёт уникальную возможность миллионам людей стать свидетелями того, как небо затмится на несколько минут. Однако наилучшие условия для наблюдения будут в Северной Африке, где явление будет видеться наибольшее время.

  • Луксор (Египет): это место будет лучшим для наблюдения затмения. Здесь продолжительность полного солнечного затмения составит максимально возможное время, и зрелище будет особенно величественным.
  • Северная Африка и Южная Европа также окажутся в зоне наблюдения, включая такие места, как Гибралтар, где затмение будет видно с меньшей продолжительностью, но всё равно удивительно.

В то время как большая часть мира будет наблюдать только частичное солнечное затмение, полное затмение "Великого затмения Северной Африки" будет явлением, которое затмёт небо, даруя незабываемые впечатления от тьмы, охватывающей день.

Почему это затмение столь уникально

Это солнечное затмение — одно из самых масштабных явлений, которое можно будет наблюдать на суше за почти столетие. Большая часть поверхности Земли покрыта водой, и большинство полных солнечных затмений происходит над океанами. Однако в 2027 году затмение пройдёт через такие крупные сухопутные территории, как Египет и Южная Европа, что сделает его более доступным для наблюдения и значительно увеличит число людей, которые смогут стать свидетелями этого уникального события.

События, которые невозможно пропустить

Полное солнечное затмение 2027 года — это событие, которое по праву можно назвать явлением века. Для тех, кто окажется на пути полного затмения, это будет незабываемый опыт, открывающий двери в мир космических чудес. Это затмение не только увековечит своё имя в истории как одно из самых долгих и масштабных в последние десятилетия, но и оставит после себя воспоминания, которые не забудутся на всю жизнь.

Уточнения

Со́лнечное затме́ние - астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично покрывает Солнце на некоторое время при наблюдении с определённой части Земли.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за полмиллиона рублей
Тим Бёртон снял клип Леди Гаги Death Dance для сериала Уэнсдей
Еда, вода и сон сразу после тренировки снижают эффективность физнагрузки
США расширили определение российской нефти — РИА Новости
Рост прекращается после 25 лет: эксперт Вячеслав Артищев объяснил, почему упражнения не помогут
Минералы в глине окрасили воду и почву карьера "Уральский Марс" — данные геологов
Учёные зафиксировали массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе
Витамин С омолаживает кожу: дерматологи объясняют, как использовать его без побочных эффектов
Светлые оттенки в отделке и зеркала расширяют пространство — приёмы дизайнеров
Юрист Александрова: курить в квартире можно, если дым не мешает соседям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.