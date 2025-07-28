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Сигналы, которые ломают реальность: новая тайна Антарктиды, и почему в это сложно поверить

Учёные зафиксировали радиосигналы из-под льдов Антарктиды детекторами ANITA
2:32
Наука

Когда ученые стали замечать аномальные радиосигналы, идущие из-подо льдов Антарктиды, никто не мог подумать, что это станет настоящей научной головоломкой. Проблема в том, что эти сигналы никак не соответствуют известным моделям физики частиц.

Радиосигналы из-под льда Антарктиды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радиосигналы из-под льда Антарктиды

Радиосигналы из-под льда: как все началось

Радиосигналы начали фиксироваться с помощью воздушных шаров ANITA (Антенна импульсных быстропротекающих процессов) на высоте около 30-40 километров над Антарктидой.

Сигналы, которые раньше воспринимались как результат взаимодействия космических лучей с атмосферой, начали поступать с необычного направления — снизу, из-под льда. Это вызвало удивление у ученых.

Почему эти сигналы такие странные

Принято считать, что такие сигналы могут быть вызваны отражением частиц. Однако, как показали расчеты, в данном случае радиосигналы не имели полярности, характерной для такого отражения, а это означало, что они могли исходить от нейтрино, прошедших через Землю. Но такой процесс должен был привести к значительному затуханию потока нейтрино, а это вызывает новые вопросы.

Нейтрино и загадка их прохождения

Для того чтобы эти сигналы могли быть зарегистрированы, необходима была бы гигантская мощность исходного потока, чего не могло не заметить другое оборудование, в частности, детекторы нейтрино, установленные в Антарктиде. Однако никаких сходных данных с этих обсерваторий не поступало.

Неудачные попытки моделирования

Ученые также попытались смоделировать возможные сигналы от протонных потоков, но результаты не совпали с наблюдениями ANITA. Более того, физическая модель, в рамках которой можно было бы объяснить подобные сигналы, так и не была найдена.

Что скрывают эти радиосигналы

Так что же это? Возможно, радиоволны подверглись странной интерференции, отражаясь от подледных слоев, но и эта теория не подтвердилась. В итоге исследователи пришли к выводу, что аномальные сигналы, зафиксированные ANITA, невозможно объяснить с помощью стандартной модели физики частиц.

Следующие шаги ученых: новый детектор PUEO

Однако это не означает, что загадка закрыта. Ученые продолжат поиски возможных объяснений с помощью нового детектора частиц, PUEO, который будет создан специально для анализа таких аномалий.

Уточнения

Нейтри́но (итал. neutrino - нейтрончик, уменьшительное от neutrone - нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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