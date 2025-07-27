Замороженный мир ожил: Джеймс Уэбб раскрыл секреты спутника Юпитера

Кристаллический лед и радиация: ученые изучают поверхность Европы

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Европа, один из спутников Юпитера, покрытый льдом, давно привлекает внимание ученых как потенциальное место, где может существовать жизнь.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA ICE, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ледник

Этот далекий мир стал первым, где удалось подтвердить наличие подземного океана, что делает его одним из главных кандидатов на обитаемость за пределами Земли. Недавние исследования с использованием космического телескопа James Webb раскрыли новые подробности о химическом составе и геологической активности этого спутника, перевернув прежние представления о его природе.

Ранее считалось, что ледяная оболочка Европы представляет собой статичную и неизменную поверхность, словно замороженную во времени. Однако последние данные указывают на то, что этот спутник — динамичный мир, полный геологических процессов.

Ученые обнаружили, что поверхность Европы в некоторых местах достаточно пористая и теплая, что позволяет льду быстро преобразовываться в кристаллическую форму.

Эти открытия имеют важное значение для понимания того, что происходит под ледяной коркой спутника. Геологическая активность и перемещение материалов между поверхностью и недрами создают так называемые "хаотические области" — регионы, где огромные ледяные глыбы, по-видимому, раскалываются, перемещаются и вновь замерзают. Такие процессы свидетельствуют о сложной внутренней структуре Европы и ее возможной обитаемости.

Исследование сосредоточилось на двух зонах южного полушария спутника — Тара Регио и Повис Регио.

Особенно интересным оказался район Тара Регио, где телескоп James Webb выявил наличие кристаллического льда не только на поверхности, но и в более глубоких слоях. Эти данные опровергают прежние предположения о том, как лед распределен на Европе. Анализ спектральных характеристик этих "хаотических" зон позволил ученым получить важные сведения о химическом составе спутника и его потенциале для поддержания жизни.

Исследователи уверены, что полученные данные указывают на существование огромного подземного океана, который находится примерно в 30 километрах под ледяной коркой Европы. Чтобы лучше понять, как формируется лед на этом спутнике, ученые провели лабораторные эксперименты, моделирующие условия Европы, где поверхность постоянно подвергается воздействию заряженных частиц из космоса.

В отличие от Земли, где лед образует упорядоченную гексагональную структуру, на Европе из-за интенсивной радиации формируется аморфный, некристаллический лед. Эти эксперименты помогли понять, как лед трансформируется со временем, и подтвердили наличие подповерхностного океана.

Кроме того, в некоторых регионах были обнаружены необычные химические элементы, такие как хлорид натрия (обычная соль), который, вероятно, поднимается из подземного океана. Также были зафиксированы значительные концентрации диоксида углерода и перекиси водорода. Ученые отмечают, что химический состав этих зон необычен и открывает новые горизонты для исследований.

Области с трещинами на поверхности, по мнению исследователей, могут служить своеобразными "воротами", через которые геологическая активность выводит материалы из недр на поверхность. Эти открытия не только меняют представление о Европе как о статичном ледяном мире, но и усиливают интерес к ее изучению в контексте поиска внеземной жизни.

Уточнения

Евро́па или Юпитер II — шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников.

