Замороженный мир ожил: Джеймс Уэбб раскрыл секреты спутника Юпитера

Европа, один из спутников Юпитера, покрытый льдом, давно привлекает внимание ученых как потенциальное место, где может существовать жизнь.
Этот далекий мир стал первым, где удалось подтвердить наличие подземного океана, что делает его одним из главных кандидатов на обитаемость за пределами Земли. Недавние исследования с использованием космического телескопа James Webb раскрыли новые подробности о химическом составе и геологической активности этого спутника, перевернув прежние представления о его природе.
Ранее считалось, что ледяная оболочка Европы представляет собой статичную и неизменную поверхность, словно замороженную во времени. Однако последние данные указывают на то, что этот спутник — динамичный мир, полный геологических процессов.
Ученые обнаружили, что поверхность Европы в некоторых местах достаточно пористая и теплая, что позволяет льду быстро преобразовываться в кристаллическую форму.
Эти открытия имеют важное значение для понимания того, что происходит под ледяной коркой спутника. Геологическая активность и перемещение материалов между поверхностью и недрами создают так называемые "хаотические области" — регионы, где огромные ледяные глыбы, по-видимому, раскалываются, перемещаются и вновь замерзают. Такие процессы свидетельствуют о сложной внутренней структуре Европы и ее возможной обитаемости.
Исследование сосредоточилось на двух зонах южного полушария спутника — Тара Регио и Повис Регио.
Особенно интересным оказался район Тара Регио, где телескоп James Webb выявил наличие кристаллического льда не только на поверхности, но и в более глубоких слоях. Эти данные опровергают прежние предположения о том, как лед распределен на Европе. Анализ спектральных характеристик этих "хаотических" зон позволил ученым получить важные сведения о химическом составе спутника и его потенциале для поддержания жизни.
Исследователи уверены, что полученные данные указывают на существование огромного подземного океана, который находится примерно в 30 километрах под ледяной коркой Европы. Чтобы лучше понять, как формируется лед на этом спутнике, ученые провели лабораторные эксперименты, моделирующие условия Европы, где поверхность постоянно подвергается воздействию заряженных частиц из космоса.
В отличие от Земли, где лед образует упорядоченную гексагональную структуру, на Европе из-за интенсивной радиации формируется аморфный, некристаллический лед. Эти эксперименты помогли понять, как лед трансформируется со временем, и подтвердили наличие подповерхностного океана.
Кроме того, в некоторых регионах были обнаружены необычные химические элементы, такие как хлорид натрия (обычная соль), который, вероятно, поднимается из подземного океана. Также были зафиксированы значительные концентрации диоксида углерода и перекиси водорода. Ученые отмечают, что химический состав этих зон необычен и открывает новые горизонты для исследований.
Области с трещинами на поверхности, по мнению исследователей, могут служить своеобразными "воротами", через которые геологическая активность выводит материалы из недр на поверхность. Эти открытия не только меняют представление о Европе как о статичном ледяном мире, но и усиливают интерес к ее изучению в контексте поиска внеземной жизни.
Евро́па или Юпитер II — шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников.
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