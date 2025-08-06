Таяние льда в Антарктиде запускает дьявольский механизм, который может ускорить глобальное потепление

Таяние льда в Антарктиде вызвало повышение солёности вод, угрожающее климату

5:10 Your browser does not support the audio element. Наука

На самых отдалённых уголках нашей планеты происходит тревожная и малозаметная катастрофа, которая может изменить ход глобального климата. С 2015 года шельфовый ледник в Антарктиде разрушается намного быстрее, чем ожидалось, а вокруг этого процесса возникло новое, загадочное явление: повышение солёности вод, окружающих Антарктиду. Это открытие может привести к цепной реакции, способной вызвать глобальные климатические катастрофы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Таяние ледника в Антарктиде

Неожиданное таяние льдов

К 2023 году площадь морского льда в Антарктиде оказалась на рекордно низком уровне, потеряв 1,55 миллиона квадратных километров по сравнению с прогнозируемым средним значением. Для сравнения, это примерно площадь вся Западная Европа. Это изменение является самым крупным за последние десятилетия и свидетельствует о глубоком сдвиге в климатических процессах.

До 2016 года Антарктида демонстрировала необычайную устойчивость к глобальному потеплению, в отличие от Арктики. Но начиная с 2016 года, ледяной покров Антарктиды начал таять с небывалой скоростью, и это изменение стало фундаментальным, оказывающим влияние на весь климат Земли.

Открытие, которое бросает вызов всем ожиданиям

Ведущий исследователь из Саутгемптонского университета, Алессандро Сильвано, с коллегами сделал потрясающее открытие, которое подорвало все их научные предположения. Они обнаружили, что таяние льда на самом деле сопровождается увеличением солёности в водах Антарктиды, что совершенно противоречит их ожиданиям. В обычных условиях таяние льда должно снижать солёность воды, так как лёд состоит из пресной воды.

Но спутниковые данные и измерения с помощью специальных приборов подтвердили тревожное явление. Система Европейского космического агентства показала, что солёность вод вокруг Антарктиды растёт, несмотря на общее таяние льдов, что вызывает удивление среди учёных.

Дьявольская цепная реакция

Суть проблемы заключается в том, что, когда морская вода становится более солёной, она становится плотнее. Это изменение нарушает естественный барьер из пресной воды, который обычно предотвращает подъём тёплой воды из глубин океана. Этот барьер служит как своего рода защита для ледников, не давая тёплой воде нагревать лёд.

Когда же солёная вода проникает глубже, она позволяет тёплым водам подниматься на поверхность, что ускоряет таяние ледников и усиливает процесс потепления. Этот механизм запускает порочный круг: чем больше тает лёд, тем выше солёность, тем быстрее происходит таяние, и так далее.

Причины и последствия

Учёные предполагают, что солёность воды может повышаться из-за изменения океанских течений или атмосферных условий. Однако точные причины этого явления пока не ясны, и важно как можно скорее понять, что привело к этому скачку солёности в 2015 году. Это открытие ставит перед учеными огромную задачу: понять, является ли это изменение необратимым, и как оно повлияет на будущее климатическое поведение планеты.

Угроза для глобального климата

Это явление может иметь катастрофические последствия для всего климата Земли. Антарктический морской лёд играет ключевую роль в глобальном климате: он отражает солнечное излучение, удерживает углекислый газ в океанах и защищает континентальные ледники от нагрева. Потеря этого природного барьера может привести к ускоренному высвобождению углекислого газа, что, в свою очередь, только усилит глобальное потепление.

Необъяснимые процессы, которых не учитывают в моделях

Эти события поднимают вопросы о возможных неизученных процессах, которые могут быть ещё не учтены в наших климатических моделях. Как подчеркнул исследователь Антарктики Ариаан Пурич, такие непредсказуемые изменения в солёности воды и в других процессах остаются недооценёнными и могут в дальнейшем оказать огромное влияние на точность прогнозов.

Если текущие тенденции продолжат набирать обороты, нас ожидает серьёзная угроза для глобальной экосистемы в ближайшие десятилетия. Эта гонка со временем в поисках решения проблемы может стать критическим моментом для понимания и контроля за климатическими изменениями.

Ускоренное внимание к проблемам

Эти изменения в Антарктиде требуют немедленного внимания со стороны учёных и мировых лидеров. Несмотря на всю сложность ситуации, именно глобальная кооперация и научные исследования могут помочь нам предотвратить возможный климатический апокалипсис, связанный с разрушением антарктического шельфа и его последствиями для всей планеты.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

