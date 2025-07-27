Вихрь катаклизмов: ученый предсказал дату, когда климат Земли рухнет окончательно

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Климатический кризис: прогнозы ученого о жаре и засухе после 2030 года
2:42
Наука

Климатические изменения становятся все более ощутимыми, и человечество, похоже, вступает в эпоху экстремальных погодных явлений.

Зной
Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зной

На фоне аномальной жары, охватившей многие регионы, ученые предупреждают, что подобные условия будут повторяться с пугающей регулярностью, особенно в ближайшие десятилетия.

По мнению специалистов, текущий год может стать переломным в истории климатического кризиса, а к 2030 году ситуация только ухудшится. Ученые подчеркивают, что тепловые волны станут более частыми и интенсивными, особенно после указанной даты.

Помимо необходимости международных соглашений, большое значение имеет осведомленность и ответственность каждого человека. Эксперты отмечают, что треть лесных пожаров возникает из-за человеческой небрежности, и призывают к более сознательному отношению к окружающей среде, чтобы минимизировать такие риски, а также предотвратить другие глобальные угрозы, включая войны.

Особое внимание уделяется вероятности повторения сильной жары уже в августе. Ученые уверены, что высокие температуры, которые наблюдались в последние дни, не являются исключением, а частью устойчивой тенденции.

Они указывают на цикличность погодных явлений, когда периоды зноя сменяются кратковременным похолоданием, а затем снова возвращаются с новой силой. Причиной таких изменений называют повышение температуры морской поверхности, что, в свою очередь, провоцирует другие экстремальные погодные явления.

Страны Средиземноморья, по словам исследователей, уже находятся в зоне повышенного риска, которую можно охарактеризовать как начало климатического "вихря". Хотя регион пока не достиг критической точки, с каждым годом ситуация ухудшается, и климатические изменения становятся все более заметными. Научные данные подтверждают, что в будущем регион ждут кардинальные перемены.

Климатический кризис также приводит к серьезным последствиям, таким как нехватка воды.

Ученые предупреждают, что сокращение водных ресурсов ухудшает их качество, создавая угрозу для здоровья населения. В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать меры, вводимые государством, будь то ограничение потребления воды или избегание физической активности в жаркую погоду. Эксперты подчеркивают, что высокие температуры оказывают сильное воздействие на организм, и игнорирование рекомендаций может привести к серьезным последствиям.

Уточнения

Кли́мат — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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