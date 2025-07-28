Ключ к разгадке античности: как город Акра, забытый на тысячелетия, снова всплыл на поверхность

Древний город Акра скрывается под водами Черного моря: новые данные археологов

3:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Древний греческий город Акра долго оставался неведомым археологам, несмотря на многочисленные упоминания о нем у Страбона, Птолемея и Стефана Византийского. Лишь в 1980-х годах советский школьник Алексей Куликов случайно обнаружил его в Керченском проливе. Позже, став известным археологом, он стал первым, кто привлек внимание к этому загадочному месту.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводные раскопки в Акре

Акру трудно назвать простым открытием: почти вся она скрыта под водой, и лишь малая часть города была раскопана. Сегодня это один из самых уникальных объектов античности, который продолжает притягивать ученых со всего мира.

Первые шаги археологов

Обычно подводные археологи начинают свою работу с раннего утра, когда море спокойнее. Разумеется, не каждый день удается провести раскопки в идеальных условиях. Ветры и буря часто мешают исследовательскому процессу, как это было в прошлом году, когда из месяца, выделенного на работу, под водой археологи смогли трудиться всего четыре дня.

Зачастую археологи отправляются на раскопки с утра, чтобы максимально использовать спокойные утренние часы. Вместе с ними поехали и волонтеры, которые, несмотря на сложности, с радостью помогают в раскопках.

В поисках сокровищ

Акры интересуют не только историков, но и людей, которые надеются найти золото. Каждый археолог сталкивается с вопросом: "Золото-то нашли?" Ответ, конечно, есть: за годы раскопок здесь были найдены золотые серьги, бронзовые перстни и другие драгоценности. Но главное — это деревянные артефакты, которые очень редко сохраняются в археологическом контексте.

Мучения под водой

Однако работа под водой — не самая лёгкая. Помимо ветра, археологам часто мешают медузы, а на суше землю заливают дожди и мухи, создавая дополнительные трудности для команды. Грязь и тяжёлые условия работы — часть повседневной жизни для тех, кто решается работать на раскопках в таких условиях.

Процесс раскопок

Основной целью археологов на данный момент является расширение сухопутной части города и уточнение его размеров. Пока что ученые предполагают, что Акра могла занимать около шести гектаров. В этом году археологи продолжат делать точечные раскопки и консервацию найденных объектов, чтобы в следующий раз продолжить работу в другом месте.

Призраки прошлого

Как и все великие открытия, история Акры окутана мифами. Легенда о 12-летнем школьнике, который открыл город, кажется слишком красивой, чтобы быть правдой.

На самом деле, предположения о местоположении Акры появились ещё в 1960-е годы, а поиски велись вплоть до 1981 года, когда шторма сильно раскрыли песчаный берег.

Сегодня Акра остаётся загадкой, скрытой в мутных водах Черного моря. С каждым годом археологи узнают всё больше о городе, его культуре и истории, продолжая раскрывать секреты древности.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

