ИИ, который может превзойти гениальных математиков: как система о4-mini перевернула науки

ИИ с каждым годом приближается к человеческому разуму, решая задачи математиков

5:06 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце мая 2025 года в Беркли состоялась встреча тридцати самых выдающихся математиков мира, задача которой казалась достаточно амбициозной: придумать настолько сложные математические задачи, которые могли бы сбить с толку даже самый продвинутый искусственный интеллект. Однако то, что произошло в этот уикенд, кардинально изменило их восприятие будущего математики.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Искусственный интеллект

Вызов для ИИ: загадочные задачи и неожиданные результаты

Мероприятие было организовано компанией Epoch AI, которая предоставила для тестирования свою модель ИИ — o4-mini от OpenAI. Эта модель была призвана преодолеть все ограничения, с которыми сталкивались её предшественники, и продемонстрировать настоящую способность к рассуждениям и решению сложнейших задач.

Задачи, предложенные математиками, должны были быть такими, чтобы решить их было возможно только с использованием творческого подхода, как это делает человек. Однако результаты, которые показал o4-mini, ошеломили всех.

ИИ, который решает задачи быстрее людей

Один из самых ярких эпизодов события произошёл с математиком Кеном Оно из Университета Вирджинии. Он предложил задачу по теории чисел, которая обычно занимала бы аспиранта недели. Но то, что произошло дальше, никто не мог предсказать. ИИ не только решил задачу за десять минут, но и сделал это с необычайной методологической точностью.

Оно был поражён: ИИ, проанализировав литературу за две минуты, не только предложил решение.

"Ссылка не нужна, потому что я сам вычислил это загадочное число!" — заявил Кен Оно.

Для математиков такой подход стал шоком, ведь ИИ, не имея "человеческой" интуиции, уверенно и авторитетно заявлял о своём решении.

Революция в мире математики

Результаты o4-mini показали поразительные цифры. Если традиционные модели ИИ решают менее 2% новых математических задач, то эта система продемонстрировала 20% успеха в решении реальных исследовательских задач. И, что самое удивительное, её способности к творческому мышлению сравнимы с очень хорошим аспирантом, или даже лучше.

Скорость решения : ИИ решает задачи за считанные минуты, в то время как для человека на это ушли бы недели.

: ИИ решает задачи за считанные минуты, в то время как для человека на это ушли бы недели. Гибкость мышления: он способен решать задачи, которые традиционно требуют интуиции и глубоких рассуждений.

ИИ vs. человек: новые горизонты или угрозы

Математики пришли к выводам, которые поднимали серьёзные вопросы о будущем профессии. На данный момент замена 10% сотрудников на роботов, способных решать задачи быстрее и точнее, может изменить образование и научную деятельность в математике. Специалисты больше не будут просто решать задачи, а будут задавать вопросы и контролировать рассуждения ИИ, подобно тому, как профессора ведут аспирантов.

Однако такая перспектива вызывает опасения. Ожидается, что ИИ будет развиваться ещё быстрее, и в будущем он может превосходить людей не только в вычислениях, но и в таких аспектах работы, которые традиционно считались уникальными для человека.

Экономия и кризис в образовании

Скорость и точность работы ИИ ставят под вопрос необходимость человеческого вмешательства в рутинные процессы. В математическом образовании это может привести к экономии времени и средств, но также породит проблему снижения творческой составляющей. Математики опасаются, что работа с ИИ может стать для студентов основным методом работы, что приведёт к упрощению или даже исчезновению некоторых учебных процессов, которые так важны для развития мышления.

Исторический момент для науки

Этот опыт — это исторический поворотный момент для науки. Впервые искусственный интеллект продемонстрировал способности решать задачи, которые ещё несколько лет назад считались вне досягаемости. Это не просто шаг вперёд в области вычислений — это полноценная революция в том, как мы понимаем процесс обучения и научного поиска.

"Не было бы ошибкой предположить, что универсальный искусственный интеллект скоро станет реальностью". — отметил Кен Оно.

Эти системы уже превосходят лучших аспирантов в математике, что ставит перед человечеством новые вызовы.

В мире науки, особенно в математике, ИИ не только становится конкурентом, но и может превратить профессиональные роли в совершенно другие, куда более управляемые процессы. Это требует переосмысления стратегий образования и подготовки научных кадров для нового времени, в котором роботы и ИИ будут работать в тандеме с людьми, открывая новые горизонты для всего человечества.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

