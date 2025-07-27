Стерильный спецназ из комаров: неожиданный способ спасения птиц от ученых

Стерильные комары на Гавайях: новый метод борьбы с вымиранием птиц

3:52 Your browser does not support the audio element. Наука

На Гавайских островах развернулась необычная операция, которая может стать спасением для уникальной экосистемы региона.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Комар

В июне в лесах архипелага с неба начали падать десятки биокапсул, доставленных дронами. В каждой из них находилось около тысячи комаров, но не обычных, а специально выведенных в лаборатории самцов, которые несут в себе бактерию, препятствующую вылуплению яиц при спаривании с дикими самками.

Цель этой акции — борьба с инвазивными видами комаров, которые угрожают местным популяциям редких птиц, таких как гавайские медоносы. Эти пернатые играют важную роль в экосистеме, опыляя растения и распространяя семена, а также занимают особое место в культуре островов.

Однако их существование находится под угрозой. Если несколько десятилетий назад на Гавайях насчитывалось более 50 видов медоносов, то сегодня осталось лишь 17, причем большинство из них на грани исчезновения. Например, в прошлом году в дикой природе исчезла небольшая серая птица акикики, а желто-зеленых акеке осталось менее сотни.

Одной из главных причин сокращения популяций птиц является птичья малярия, переносимая комарами.

Эти насекомые не являются коренными обитателями Гавайев — считается, что они были завезены в 1826 году на китобойных судах. По мнению специалистов, именно комары стали причиной вымирания многих местных видов птиц, не имеющих иммунитета к этой болезни. Ранее медоносы находили убежище в высокогорьях островов Мауи и Кауаи, где климат был слишком прохладным для комаров, но из-за изменения климата температура в горах повышается, и насекомые поднимаются все выше, вытесняя птиц из их последних убежищ.

Экологи подчеркивают, что если не остановить этот процесс, гавайские медоносы могут исчезнуть навсегда. Однако использование традиционных методов, таких как пестициды, может нанести вред другим насекомым, включая мух и плодовых мошек, которые важны для экосистемы.

Поэтому ученые обратились к инновационному решению — технологии несовместимых насекомых. Она предполагает выпуск в природу лабораторных самцов комаров, зараженных бактерией Wolbachia. Эта бактерия делает потомство нежизнеспособным, что со временем должно сократить численность диких комаров.

Сейчас на островах Мауи и Кауаи еженедельно выпускают более полумиллиона таких комаров, используя для этого дроны и вертолеты. Экологи рассчитывают, что количество лабораторных насекомых в десять раз превысит численность диких, чтобы обеспечить максимальную эффективность спаривания. Это первый в мире случай применения подобной технологии в природоохранных целях. Ученые отмечают, что на Гавайях этот метод безопасен, так как комары здесь — инвазивный вид, появившийся всего 200 лет назад и не играющий важной роли в экосистеме. Однако в других регионах, где комары являются частью природного баланса, такой подход может иметь непредсказуемые последствия.

Недавние исследования дают надежду на спасение медоносов. Если удастся взять под контроль популяцию комаров, у птиц появится шанс восстановить численность и даже развить устойчивость к птичьей малярии. Уже сейчас есть признаки того, что некоторые виды, например амакихи на острове Гавайи, начинают адаптироваться к болезни. Успех этой программы может стать примером для других стран, сталкивающихся с похожими экологическими проблемами.

Уточнения

Гава́йи — штат США, расположенный на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части страны.

