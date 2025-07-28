Затонувшее 400 лет назад ганзейское судно вновь удивляет: в его обломках — история Европы

В реке Траве, на севере Германии, археологи сделали удивительное открытие — парусное судно, принадлежащее ганзейцам, датируемое XVII веком. Эта находка является исключительным случаем для западной части Балтийского моря, где подобные суда были редкостью. До этого время подобные корабли обычно находили в восточной части Балтики.
Всё началось в 2020 году, когда сотрудники Управления водных путей и судоходства Киль-Хольтенау, проводившие плановые работы в реке Траве, заметили странные аномалии в показаниях эхолота. Эти аномалии вели к важной находке. Уже в 2021 году дайверы начали исследования, и на глубине 11 метров обнаружили обломки корабля. Это был первый шаг к раскрытию уникальной истории.
Учёные из Кильского университета приступили к изучению найденных фрагментов. В течение нескольких месяцев они совместно с водолазами исследовали обломки. Специалисты потратили восемь месяцев и провели 13 погружений общей продолжительностью 464 минуты. Их усилия позволили создать 3D-модели корабля и определить его первоначальные размеры.
Датировка балок, проведенная в трех лабораториях, показала, что судно было построено в середине XVII века.
"Это действительно уникально. В такие моменты всегда надеешься на что-то похожее, но когда находка появляется прямо перед глазами, это потрясающе", — комментирует доктор Фриц Юргенс из Кильского университета.
С помощью снимков и видеозаписей исследователи смогли воссоздать 3D-модель корабля. Длина судна составила от 20 до 25 метров, что соответствует грузовому парусному судну среднего размера. Эта информация сделала находку ещё более ценным историческим объектом.
Судно перевозило около 150 бочек с негашеной известью, материалом, который был крайне важен для строительных работ в Средние века и Новое время. Известь использовалась в строительстве и штукатурке, и это открытие позволяет нам лучше понять торговые связи того времени. Вероятно, судно направлялось из Скандинавии в Любек, но так и не достигло порта назначения.
Предположительно, корабль село на мель на излучине реки Траве. Получив серьезные повреждения, судно затонуло. Точную причину крушения предстоит установить, но факт остаётся: эта находка — важное свидетельство морской торговли Ганзы, торгового союза, который существовал с XII по XVII век в Северо-Западной Европе.
Прошло более 400 лет, и от судна остались только деревянные балки и части груза, покрытые корабельным червем. Если бы не вмешательство учёных, эта находка могла бы быть утрачена. Сейчас специалисты из Кильского университета, вместе с Управлением порта Любека, разрабатывают план по сохранению уникальной находки для будущих поколений.
Су́дно - плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей. Судно может быть военным (корабль) или гражданским.
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