Затонувшее 400 лет назад ганзейское судно вновь удивляет: в его обломках — история Европы

В Германии в реке Траве обнаружено ганзейское судно с грузом извести 17 века

3:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В реке Траве, на севере Германии, археологи сделали удивительное открытие — парусное судно, принадлежащее ганзейцам, датируемое XVII веком. Эта находка является исключительным случаем для западной части Балтийского моря, где подобные суда были редкостью. До этого время подобные корабли обычно находили в восточной части Балтики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ганзейское судно XVII века на дне реки

Открытие, которое изменило всё

Всё началось в 2020 году, когда сотрудники Управления водных путей и судоходства Киль-Хольтенау, проводившие плановые работы в реке Траве, заметили странные аномалии в показаниях эхолота. Эти аномалии вели к важной находке. Уже в 2021 году дайверы начали исследования, и на глубине 11 метров обнаружили обломки корабля. Это был первый шаг к раскрытию уникальной истории.

Исследование продолжается

Учёные из Кильского университета приступили к изучению найденных фрагментов. В течение нескольких месяцев они совместно с водолазами исследовали обломки. Специалисты потратили восемь месяцев и провели 13 погружений общей продолжительностью 464 минуты. Их усилия позволили создать 3D-модели корабля и определить его первоначальные размеры.

Датировка и 3D-модели

Датировка балок, проведенная в трех лабораториях, показала, что судно было построено в середине XVII века.

"Это действительно уникально. В такие моменты всегда надеешься на что-то похожее, но когда находка появляется прямо перед глазами, это потрясающе", — комментирует доктор Фриц Юргенс из Кильского университета.

С помощью снимков и видеозаписей исследователи смогли воссоздать 3D-модель корабля. Длина судна составила от 20 до 25 метров, что соответствует грузовому парусному судну среднего размера. Эта информация сделала находку ещё более ценным историческим объектом.

О грузах и торговле

Судно перевозило около 150 бочек с негашеной известью, материалом, который был крайне важен для строительных работ в Средние века и Новое время. Известь использовалась в строительстве и штукатурке, и это открытие позволяет нам лучше понять торговые связи того времени. Вероятно, судно направлялось из Скандинавии в Любек, но так и не достигло порта назначения.

Причины крушения судна

Предположительно, корабль село на мель на излучине реки Траве. Получив серьезные повреждения, судно затонуло. Точную причину крушения предстоит установить, но факт остаётся: эта находка — важное свидетельство морской торговли Ганзы, торгового союза, который существовал с XII по XVII век в Северо-Западной Европе.

Сохранение исторического наследия

Прошло более 400 лет, и от судна остались только деревянные балки и части груза, покрытые корабельным червем. Если бы не вмешательство учёных, эта находка могла бы быть утрачена. Сейчас специалисты из Кильского университета, вместе с Управлением порта Любека, разрабатывают план по сохранению уникальной находки для будущих поколений.

Уточнения

Су́дно - плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей. Судно может быть военным (корабль) или гражданским.

