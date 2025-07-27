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Секретный код Android: вот что скрывает ваш смартфон о состоянии батареи

Скрытые функции Android: диагностика батареи без специальных приложений
2:56
Наука

Смартфоны на Android, будь то устройства от Samsung, Google или других брендов, в подавляющем большинстве случаев оснащены литий-ионными аккумуляторами.

Девушка держит телефон в руке
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка держит телефон в руке

Эти батареи обеспечивают высокую производительность и надежность, но только до тех пор, пока они находятся в хорошем состоянии.

Со временем или при неправильной эксплуатации аккумуляторы начинают изнашиваться, что приводит к быстрому разряду, замедлению работы устройства или даже внезапным отключениям. Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно следить за состоянием батареи. Своевременная диагностика может значительно продлить срок службы гаджета.

Существует два основных способа проверки состояния аккумулятора на Android-устройствах: использование специальных кодов в номеронабирателе и установка приложений, предоставляющих подробную информацию.

Первый способ предполагает использование скрытых кодов. Набрав комбинацию ##4636## в приложении для звонков, на некоторых устройствах можно открыть секретное меню с диагностическими данными.

В этом меню обычно есть раздел, посвященный состоянию батареи, где отображаются такие параметры, как уровень заряда, температура и общая работоспособность. Однако этот метод доступен не на всех устройствах. Некоторые производители, например Samsung, отключают эту функцию, поэтому перед использованием стоит уточнить информацию в руководстве пользователя или на сайте производителя.

Второй способ подойдет тем, у кого коды не работают, или тем, кто хочет получить более детальную информацию. Для владельцев смартфонов Samsung существует встроенное решение — приложение Samsung Members.

В разделе поддержки этого приложения есть функция диагностики телефона, которая позволяет оценить состояние батареи и выявить возможные проблемы.

Для пользователей других брендов или тех, кто ищет универсальное решение, подойдет стороннее приложение, такое как AccuBattery, доступное в Google Play. Эта программа не только показывает текущий уровень заряда, но и анализирует долгосрочные показатели, такие как износ батареи и ее общее состояние. Кроме того, приложение предоставляет рекомендации по оптимизации зарядки, что помогает продлить срок службы аккумулятора.

Поддерживать батарею Android-устройства в хорошем состоянии несложно — достаточно уделить этому несколько минут и воспользоваться подходящими инструментами. Регулярная проверка, будь то с помощью кодов или приложений, поможет избежать серьезных проблем в будущем. Лучше предотвратить неполадки заранее, чем столкнуться с необходимостью замены батареи или даже всего устройства.

Уточнения

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов и других устройств (в 2015 году появилась поддержка автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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