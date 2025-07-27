Недавний саммит ЕС-Китай, приуроченный к 50-летию дипломатических отношений, не оправдал даже самых скромных ожиданий, обнажив глубокие противоречия между сторонами.
Встреча прошла в Пекине, куда прибыли глава Европейского совета Антонио Коста и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
На повестке дня стояли ключевые вопросы, определяющие будущее двусторонних связей. Одной из главных тем стало нарастающее экономическое неравенство: торговый дефицит Евросоюза с Китаем в прошлом году превысил отметку в 305 миллионов евро, что вызвало серьезное беспокойство европейской стороны.
Кроме того, значительное внимание уделили геополитическим аспектам, в частности, взаимодействию Китая с Россией. Европейские лидеры подчеркнули, что позиция Пекина в отношении конфликта на Украине станет решающим фактором для дальнейшего сотрудничества. Они выразили надежду, что Китай использует свое влияние, чтобы подтолкнуть Россию к реальным переговорам и прекращению боевых действий.
Коста, в свою очередь, напомнил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай несет особую ответственность за соблюдение международных норм и должен способствовать урегулированию конфликта.
Си Цзиньпин согласился, что отношения между сторонами находятся в переломный момент, однако отметил, что текущие трудности Европы не связаны с действиями Китая. Он подчеркнул, что обе стороны являются крупными игроками на мировой арене и должны принимать стратегически верные решения.
Атмосфера на саммите была далека от теплой. Один из представителей Европарламента отметил, что доверие между сторонами, и без того хрупкое, достигло нового минимума, а напряжение в отношениях ощущалось буквально в воздухе.
Основной причиной разногласий остается позиция Китая по украинскому конфликту. Пекин, сохраняющий официальный нейтралитет с 2022 года, ранее опроверг слухи о том, что его министр иностранных дел якобы заявлял о нежелании видеть поражение России в войне. Эти слухи, появившиеся в европейских СМИ, лишь усилили недоверие.
История последних лет добавляет контекста к текущему кризису. Отношения между ЕС и Китаем начали ухудшаться еще в начале конфликта на Украине, а отказ Си Цзиньпина посетить Брюссель в начале года и его визит в Москву на парад 9 мая лишь обострили ситуацию.
Вскоре после этого Евросоюз впервые с начала конфликта ввел санкции против двух китайских банков, обвинив их в предоставлении криптовалют для обхода ограничений против России. Китайские власти, в свою очередь, назвали такие меры необоснованными, подчеркнув, что их сотрудничество с российскими компаниями не нарушает международных норм и не должно подвергаться вмешательству.
Параллельно с саммитом появились новые данные, которые лишь подлили масла в огонь. По информации европейских спецслужб, в Россию под видом промышленных холодильных установок поставлялись китайские двигатели, которые использовались для производства ударных беспилотников. Эти устройства, как утверждается, позволили значительно увеличить выпуск дронов, что вызвало новые вопросы о роли Китая в поддержке российской военной машины.
У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.
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