Фабрика невидимого оружия: 3D-печать спасает энергетическую независимость Франции

Франция создала центр аддитивного производства для ключевых компонентов АЭС

3:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В небольшом французском городке Роман-сюр-Изер, расположенном в живописной долине Роны, творится настоящая технологическая революция, которая может изменить будущее ядерной энергетики.

Фото: commons.wikimedia.org by Civaux-communication, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атомная станция

Здесь, среди привычных пейзажей, появился уникальный производственный комплекс, где вместо традиционных станков и отходов металла царит магия современных технологий. Компания Framatome запустила центр, который полностью сосредоточен на создании металлических деталей с помощью аддитивного производства, или, проще говоря, 3D-печати, адаптированной под нужды ядерной отрасли.

Этот объект — не просто завод, а настоящий многофункциональный хаб.

Здесь не только изготавливают детали, но и проводят научные исследования, тестируют новые подходы и готовят специалистов. Внутри можно встретить как сотрудников в белых халатах, так и рабочих в защитных костюмах, устойчивых к огню. На этом предприятии уже создаются элементы для самых ответственных частей ядерных реакторов, атомных субмарин и даже секретного оборудования, о котором пока не говорят вслух. Главная цель проекта — превратить этот центр в ведущую площадку Европы, а возможно, и всего мира, по производству высокоточных металлических компонентов для стратегически важных отраслей.

Производство здесь основано на двух передовых методах.

Первый — это технология, при которой мельчайшие частицы металлического порошка слой за слоем сплавляются под воздействием лазера, создавая сложные и миниатюрные детали, такие как клапаны безопасности. Второй метод напоминает работу сварочного аппарата: стальная проволока плавится под действием электрической дуги и постепенно формирует массивные конструкции, вес которых может достигать нескольких тонн.

Этот подход кардинально отличается от традиционного производства.

Если раньше для создания детали брали цельный кусок металла и обтачивали его, теряя до половины материала в виде стружки, то теперь компоненты буквально "выращивают" с нуля, без лишних затрат. Такой метод не только экономит ресурсы и энергию, но и позволяет создавать более легкие и прочные изделия, идеально соответствующие строгим стандартам ядерной и оборонной промышленности. Для этого требуются сложные расчеты и экстремальные температуры, сравнимые с процессами, происходящими внутри звезд.

Этот проект — не просто технологический прорыв, но и важный шаг в укреплении независимости Франции.

Создавая собственное производство, страна снижает зависимость от зарубежных поставок, что особенно важно в таких чувствительных сферах, как ядерная энергетика и оборона. Теперь детали, которые раньше приходилось заказывать за границей и ждать месяцами, можно разработать, протестировать и изготовить на месте в кратчайшие сроки, иногда даже под конкретные нужды заказчика. Подобные мощности долгое время были привилегией таких стран, как США или Россия, но теперь они появились в самом сердце Европы.

Стоит отметить, что этот центр — не спонтанное начинание. Компания Framatome уже более полутора десятилетий занимается исследованиями в области аддитивного производства, устанавливая экспериментальные детали в реальные реакторы, изучая их поведение и совершенствуя технологии.

Новый комплекс стал логичным продолжением этой работы, превратившись в мощный инструмент, способный удовлетворить растущий спрос на обновление и модернизацию ядерной инфраструктуры как во Франции, так и за ее пределами.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.

