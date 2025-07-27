Послевоенный апокалипсис: Газа задыхается от 350 стихийных свалок

Экологическая катастрофа в Газе: сотни свалок отравляют жизнь людей

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

До начала военных действий рынок Сук-Ферас, располагавшийся в центре Газы, был оживленным местом, где в многочисленных лавках велась бойкая торговля местными продуктами. Теперь же на его месте образовалась огромная свалка.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info мусор

Согласно данным, на территории Сук-Ферас скопилось около 200 000 тонн мусора. Мусор накапливается бесконтрольно, а свалки возникают в непосредственной близости от палаточных лагерей, где люди лишены элементарных средств гигиены и доступа к воде, медикаментам и медицинской помощи. Сложившаяся ситуация чревата долгосрочными последствиями для здоровья населения.

Анализ спутниковых снимков, проведенный Bloomberg News в июне 2025 года, показал, что рынок Ферас является одним из примерно 350 мест в секторе Газа, где с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года образовались стихийные свалки.

Общая площадь этих свалок превышает 1 квадратный километр, и эта цифра, вероятно, занижена. Многие из этих свалок находятся рядом с местами проживания людей, причём около 60% мусорных территорий расположены вблизи палаток, а 15% — рядом с водоемами и санитарно-гигиеническими сооружениями.

Уточнения

Га́за (араб. غَزَّة‎) — крупнейший по населению город сектора Газа в составе Палестинской национальной администрации. Население — 590 тысяч жителей (на 2017 год).



