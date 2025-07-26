Не только какапо: кто ещё исчез вместе с редким попугаем

Какапо: вымирание популяции раскрыло неожиданные детали о жизни паразитов

Уникальный новозеландский попугай какапо, не умеющий летать, но превосходно лазающий, получает значительную поддержку от людей, заботящихся о его скромной, но растущей популяции.

Фото: commons.wikimedia.org by Jam.mohd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зеленохвостый попугай

Однако сохранение этого вида — задача не из легких. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, выявило, что многовековое снижение численности какапо сопровождалось неожиданным сокращением популяций паразитов, которые некогда зависели от этих птиц.

Несмотря на то, что многие люди относятся к паразитам с пренебрежением, их роль в экосистеме может быть более сложной, а в некоторых случаях даже взаимовыгодной.

Когда под угрозой исчезновения оказываются и попугаи, и их паразиты, эта связь требует более тщательного изучения.

Марлен Зук, биолог-эволюционист из Университета Миннесоты, подчеркивает, что паразиты и хозяева часто формируют сложные и глубокие отношения.

Исследование показало, что какапо, возможно, выстроили подобные отношения со своими паразитами, некоторые из которых, по-видимому, адаптировались исключительно к этим попугаям.

Какапо — необычная птица с ярким золотисто-зеленым оперением, черными пятнами и долгой продолжительностью жизни. В отличие от других попугаев, какапо напоминает сову своим ночным образом жизни и расположением глаз.

Эти травоядные птицы используют клюв и когти, чтобы лазать по деревьям в поисках любимого лакомства — красных плодов риму.

Какапо — доверчивые и дружелюбные создания, но люди не всегда были к ним благосклонны. Охота, вырубка лесов и завезенные хищники, такие как кошки, собаки и крысы, привели популяцию какапо к грани вымирания.

В последние годы попугаи вернулись на заповедные острова, где хищники были истреблены, и их численность достигла 241 особи, пишет nytimes.

Однако популяции их паразитов не восстановились в той же степени.

Исследователи сравнили количество видов паразитов, обнаруженных в современных и древних экскрементах какапо, и обнаружили, что 85% видов, существовавших в древних популяциях, исчезли в современных.

Уточнения

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — «нахлебник, сотрапезник») — один из типов сосуществования организмов. Явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях (или же в односторонних симбиотических).

