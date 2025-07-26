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Эволюция переписана: мягкотелые организмы в Большом Каньоне удивили учёных

Большой Каньон раскрыл эру мягкотелых организмов: эволюционный взрыв
1:29
Наука

Недавние открытия окаменелостей мягкотелых организмов в Большом Каньоне бросают вызов распространенному мнению о том, что сложные формы жизни в ранней истории Земли могли развиваться только в экстремальных, бедных кислородом условиях.

Гранд-Каньон
Фото: commons.wikimedia.org by Tuxyso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранд-Каньон

Эти окаменелости, обнаруженные в богатой кислородом морской среде, где останки обычно быстро разлагаются, указывают на иное.

Исследователи утверждают, что область Большого Каньона представляла собой оптимальную среду для развития ранней жизни. Джованни Муссини, ведущий автор исследования из Кембриджского университета, образно назвал это место "лучшей недвижимостью на Земле того времени", подчеркивая наличие достаточного количества пищи, света и подходящей глубины, что способствовало бурному развитию эволюции.

В породах каньона возрастом 500 миллионов лет было обнаружено более 1500 микроскопических окаменелостей, включая креветок с фильтрующими конечностями и странных червей. Особое внимание уделяется малым углеродистым окаменелостям (SCF), редко сохраняющимся останкам животных без панцирей и костей.

Ученые полагают, что этот регион в кембрийский период был неглубоким морем, богатым кислородом, что создало благоприятные условия для фотосинтезирующих микробов и более сложных форм жизни, пишет Daily Mail.

Уточнения

Большой каньон (Великий каньон, Гранд-Каньон; англ. Grand Canyon) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон», а также резерваций индейцев племен навахо, хавасупай и валапай. Каньон прорезан рекой Колорадо в толще известняков, сланцев и песчаников. Длина каньона — 446 км. Ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра. Максимальная глубина — 1857 м.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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