Франция в панике: новая кибератака затронула сотни тысяч людей

Крупнейшая утечка данных во Франции: затронуты 340 000 соискателей

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Франция вновь оказалась в центре внимания из-за киберугроз: государственное учреждение France Travail, ранее известное как Центр занятости, столкнулось с очередной атакой хакеров, в результате которой под угрозой оказались личные данные 340 000 человек, ищущих работу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хакер в маске и перчатках с ноутбуком

Это уже второй крупный инцидент в 2024 году, который поднимает серьёзные вопросы о безопасности персональной информации в стране.

О кибератаке стало известно 12 июля, когда France Travail получила информацию о подозрительной активности в одной из своих систем.

По данным ведомства, злоумышленники использовали скомпрометированную учётную запись учебного агентства, расположенного в департаменте Изер, для внедрения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для кражи данных аутентификации. В результате хакеры получили доступ к личной информации 340 000 соискателей, которая теперь может быть использована в незаконных целях.

Ведомство уточнило, что утечка затронула такие данные, как имена, фамилии, даты рождения, идентификаторы France Travail, адреса электронной и обычной почты, а также номера телефонов. При этом пароли и банковские реквизиты остались в безопасности.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что похищенные данные могут быть использованы мошенниками для проведения фишинговых атак, выдавая себя за официальные службы, чтобы выманить у жертв дополнительную информацию.

France Travail оперативно отреагировала на инцидент: было направлено уведомление в Национальную комиссию по информатике и свободам (Cnil), а также подана жалоба в правоохранительные органы.

Все пострадавшие были проинформированы о случившемся в соответствии с установленными процедурами. Напомним, что это не первый случай кибератаки на ведомство в этом году — в начале 2024 года произошла масштабная утечка данных, затронувшая 43 миллиона человек, что стало одним из крупнейших инцидентов подобного рода во Франции.

Этот новый случай подчёркивает уязвимость государственных систем перед киберугрозами и вызывает обеспокоенность по поводу защиты персональных данных граждан. В условиях роста числа кибератак эксперты призывают к усилению мер безопасности и повышению осведомлённости населения о рисках мошенничества.

Уточнения

Центр занятости населения — специализированное место, в котором осуществляется посредничество между предпринимателями и безработными или ищущими новую работу наёмными работниками.

