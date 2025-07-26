Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фестиваль Вайкуле с треском провалился: Пугачёва вызвала слёзы у зрителей
Орхидеи не переносят переувлажнение — полив только после просушки субстрата
Карибский рай без машин: как провести отпуск в Мексике без толп и шума
Владельцы Mercedes смогут участвовать в видеозвонках прямо за рулём — новая функция
Ощущение тяжести в ногах летом: советы по облегчению состояния
Открыт новый род креветок, способных жить на деревьях — исследование в горах Новой Гвинеи
Как сделать идеальный макияж для деловых встреч: сдержанность и профессионализм в каждом штрихе
Правительство продлило сроки уплаты НДПИ для угольных компаний до ноября
Марию Погребняк напугало развитие ИИ из-за тотальной слежки за людьми

50 000 лет изоляции: Индии предстоит решить судьбу загадочного племени

Индия и сентинельцы: нужна ли перепись племени, избегающего контактов
Наука

Индия готовится к переписи населения в 2027 году, и чиновники сталкиваются с задачей подсчета коренного населения Андаманских и Никобарских островов, которое избегает контактов с внешним миром.

остров Северный Сентинел
Фото: ru.wikipedia.org by Jesse Allen is licensed under free more info
остров Северный Сентинел

В центре обсуждения находятся сентинельцы — племя охотников-собирателей с острова Северный Сентинел, известное своим враждебным отношением к незваным гостям, включая использование луков и стрел.

Эксперт Маниш Чанди считает, что попытка провести перепись бессмысленна. Он подчеркивает, что важнее защитить рифы и морские ресурсы острова, чем подсчитывать численность. С 2011 года вокруг острова установлена 5-километровая запретная зона для защиты племени от болезней и сохранения их автономии.

Ранее переписи населения проводились с дистанции, чтобы избежать конфликта, а данные о численности населения считаются приблизительными. По различным оценкам, численность сентинельцев варьируется от 50 до 150 человек. Сентинельцы мигрировали из Африки более 50 000 лет назад и используют традиционные охотничьи орудия.

С 2014 года ни один индийский чиновник не посещал остров, даже после трагической гибели нарушителей, включая американского миссионера, который был убит сентинельцами в 2018 году. Несмотря на враждебность племени, остров продолжает привлекать искателей приключений, как, например, ютубер из Аризоны, который был арестован за попытку высадиться на остров с подношением, пишет The Guardian.

Уточнения

Автоно́мия (др.-греч. αὐτονομία буквально — «самозаконие» ← αὐτος + νόμος) — право государства управляться собственными законами, вместе с тем право политической независимости, самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных (сделанных, составленных им самим) принципов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Владельцы Mercedes смогут участвовать в видеозвонках прямо за рулём — новая функция
Ощущение тяжести в ногах летом: советы по облегчению состояния
Открыт новый род креветок, способных жить на деревьях — исследование в горах Новой Гвинеи
Как сделать идеальный макияж для деловых встреч: сдержанность и профессионализм в каждом штрихе
Правительство продлило сроки уплаты НДПИ для угольных компаний до ноября
Индия и сентинельцы: нужна ли перепись племени, избегающего контактов
Марию Погребняк напугало развитие ИИ из-за тотальной слежки за людьми
Не уступит позиции: Кобелев продолжает критиковать назначение Карпина в Динамо
Говяжий язык подают с хреном, в салатах и в желе — варианты готовых блюд
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.