50 000 лет изоляции: Индии предстоит решить судьбу загадочного племени

Индия и сентинельцы: нужна ли перепись племени, избегающего контактов

Индия готовится к переписи населения в 2027 году, и чиновники сталкиваются с задачей подсчета коренного населения Андаманских и Никобарских островов, которое избегает контактов с внешним миром.

Фото: ru.wikipedia.org by Jesse Allen is licensed under free more info остров Северный Сентинел

В центре обсуждения находятся сентинельцы — племя охотников-собирателей с острова Северный Сентинел, известное своим враждебным отношением к незваным гостям, включая использование луков и стрел.

Эксперт Маниш Чанди считает, что попытка провести перепись бессмысленна. Он подчеркивает, что важнее защитить рифы и морские ресурсы острова, чем подсчитывать численность. С 2011 года вокруг острова установлена 5-километровая запретная зона для защиты племени от болезней и сохранения их автономии.

Ранее переписи населения проводились с дистанции, чтобы избежать конфликта, а данные о численности населения считаются приблизительными. По различным оценкам, численность сентинельцев варьируется от 50 до 150 человек. Сентинельцы мигрировали из Африки более 50 000 лет назад и используют традиционные охотничьи орудия.

С 2014 года ни один индийский чиновник не посещал остров, даже после трагической гибели нарушителей, включая американского миссионера, который был убит сентинельцами в 2018 году. Несмотря на враждебность племени, остров продолжает привлекать искателей приключений, как, например, ютубер из Аризоны, который был арестован за попытку высадиться на остров с подношением, пишет The Guardian.

Уточнения

Автоно́мия (др.-греч. αὐτονομία буквально — «самозаконие» ← αὐτος + νόμος) — право государства управляться собственными законами, вместе с тем право политической независимости, самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных (сделанных, составленных им самим) принципов.



