900 лет лгали: настоящая история королевской часовни в Тауэре раскрыта

Раскопки в королевской часовне Тауэра раскрыли неизвестные факты истории

4:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Лондонский Тауэр, одна из самых известных крепостей мира, впервые за последние 30 лет стал объектом масштабных археологических раскопок, которые обещают перевернуть представления о его средневековой истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Bob Collowan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лондонский Тауэр

Исследования, проводимые в рамках установки нового лифта в Королевской часовне Святого Петра в оковах, позволяют заглянуть в повседневную жизнь людей, которые жили, работали и молились в этом месте на протяжении веков, а также раскрывают новые подробности о судьбе тех, кто был здесь похоронен.

Часовня, построенная в XII веке, изначально служила местом поклонения для обитателей Тауэра и монархов, стремившихся подчеркнуть свою религиозность. За свою почти тысячелетнюю историю она неоднократно разрушалась, перестраивалась и даже переносилась на новое место.

Сегодня она известна как место последнего упокоения таких исторических фигур, как Анна Болейн, Томас Мор и леди Джейн Грей, которые были заключены в Тауэре и казнены. Однако текущие раскопки сосредоточены не только на знаменитостях, но и на жизни простых людей, населявших крепость.

Куратор исторических зданий Лондонского Тауэра отметил, что до правления Генриха III в XIII веке не было чёткого понимания, кто именно использовал часовню, но после её перестройки королём она стала королевской. При этом вплоть до конца своей истории она оставалась приходской церковью для жителей Тауэра, где проводились обряды крещения, венчания и похорон, как это происходит и сегодня.

Раскопки, организованные благотворительной организацией "Исторические королевские дворцы" при поддержке Historic England, начались с пробных исследований в 2019 году. Тогда были обнаружены останки двух человек — женщины средних лет и маленького мальчика, живших в начале XVI века.

Впервые останки из Тауэра подверглись современной судебно-медицинской экспертизе, проведённой специалистами из Кардиффского университета. Анализ показал, что женщина вела обеспеченный образ жизни, употребляя пищу с высоким содержанием сахара, а мальчик пережил серьёзный стресс, возможно, вызванный болезнью или недоеданием, от которого он оправился незадолго до смерти. Исследователи пояснили, что использовали биомолекулярный метод, известный как изотопный анализ, который позволяет по фрагментам зубов восстановить информацию о здоровье, питании и передвижениях людей в прошлом, создавая детальную картину их жизни.

В этом году раскопки стали более глубокими, достигнув глубины около трёх метров, и уже позволили обнаружить останки более 20 человек, охватывающих разные периоды английской истории.

Среди находок — захоронения XIV века, которые, предположительно, являются братской могилой жертв Чёрной смерти, поразившей Лондон в 1348 году и унёсшей жизни около 15% населения города. В то же время были найдены и более аккуратные захоронения: три скелета, датируемые XII или началом XIII века, были уложены в гробы, а один из них завёрнут в саван, что, по мнению археологов, указывает на высокий социальный статус погребённых. В другом захоронении того же периода были обнаружены горшки с древесным углём — редкая для Англии практика.

Помимо человеческих останков, раскопки пролили свет на архитектурную эволюцию часовни. Нынешнее здание, расположенное во Внутреннем дворе Тауэра, было возведено в 1520 году для Генриха VIII после пожара, уничтожившего более раннюю постройку XIII века, созданную королём Эдуардом I. Теперь археологи нашли фундаменты этого первоначального сооружения, а также следы сильного пожара. Кроме того, были обнаружены уплотнённый слой камня, который может быть связан с работами, проведёнными Генрихом III в 1240 году, и фрагмент стены, возможно, принадлежавший первой часовне, построенной в начале XII века Генрихом I.

Руководительница отдела Historic England подчеркнула, что это лишь начало, и дальнейший анализ позволит узнать гораздо больше о людях и зданиях, которые составляют один из самых значимых исторических памятников Англии. Эти открытия не только обогащают знания о прошлом Тауэра, но и помогают лучше понять жизнь его обитателей на протяжении веков.

Уточнения

Та́уэр — крепость, стоящая на северном берегу Темзы, исторический центр Лондона, одно из старейших сооружений Англии и один из главных символов Великобритании, занимающий особое место в истории английской нации.

