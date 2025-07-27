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Александрия тонет на глазах: смерть самого древнего порта мира

Глобальное потепление уничтожает основания домов в Александрии
4:07
Наука

Александрия, один из древнейших городов мира, переживший за свою историю бесчисленные испытания — от атак крестоносцев в XII веке до британских бомбардировок в XIX веке, — столкнулся с новой, незаметной, но крайне опасной угрозой.

волна
Фото: freepik.com is licensed under public domain
волна

Подземные воды, поднимающиеся из-за изменения климата, разрушают город изнутри, угрожая его историческому наследию и безопасности жителей.

С балкона своей квартиры на девятом этаже жительница Александрии Эман Мабрук с грустью наблюдает за тем, как исчезает пляж, на котором она играла в детстве. Она отметила, что пейзаж кардинально изменился: море подступает всё ближе, несмотря на установленные бетонные барьеры, а здания вокруг разрушаются и наклоняются. Исследования показывают, что ежегодно в этом втором по величине городе Египта обрушается в среднем 40 зданий, что значительно превышает показатели прошлых десятилетий.

Учёные объясняют, что тёплые воды Средиземного моря, уровень которых повышается из-за глобального потепления, вызывают эрозию береговой линии и просачивание солёной воды в грунт. Это подтачивает фундаменты зданий и нарушает подземную инфраструктуру города.

Один из авторов исследования, опубликованного в феврале, подчеркнул, что именно из-за этого процесса здания в Александрии разрушаются снизу вверх.

Ситуация осложняется сочетанием нескольких факторов: подъём уровня моря, оседание почвы и недостаточная устойчивость береговой линии. По данным Reuters, за последние 20 лет береговая линия Александрии отступила в среднем на 3,5 метра в год. Для местных жителей изменение климата уже давно перестало быть абстрактной угрозой — это их повседневная реальность, отметил один из исследователей.

Эман Мабрук рассказала, что ей пришлось покинуть свою квартиру, так как здание начало наклоняться.

Она вспомнила, что предметы на столе скользили из-за крена, а само строение буквально "старело" на глазах. Согласно отчёту, опубликованному в журнале Earth's Future, около 2% жилого фонда города, или примерно 7000 зданий, находятся в аварийном состоянии. При этом население Александрии за последние 25 лет почти удвоилось, достигнув 5,8 миллиона человек, что только усиливает нагрузку на инфраструктуру.

Правительство Египта признаёт масштаб проблемы и предпринимает меры для её решения. Вдоль побережья устанавливаются волнорезы, чтобы уменьшить воздействие волн, а пляжи укрепляются песком. Губернатор Александрии сообщил, что для защиты города от наводнений было построено девять бетонных дамб. Кроме того, власти проводят снос зданий, находящихся в критическом состоянии.

Премьер-министр Египта заверил, что около 7500 строений уже помечены для сноса, а для переселения жителей планируется построить 55 000 новых жилых единиц. Он добавил, что практически ежедневно специальные бригады занимаются сносом аварийных зданий.

Однако не все жители уверены в эффективности этих мер. Владелец одного из местных кафе выразил надежду, что власти учли все риски, наблюдая за строительством дамб. Тем не менее, февральский отчёт указывает, что 70-километровая прибрежная зона Александрии остаётся одной из самых уязвимых в Средиземноморском бассейне.

Молодой житель города Ахмед аль-Асри отметил, что здания и улицы меняются на глазах, а попытки ремонта оказываются бесполезными — трещины появляются вновь уже через месяц. Он подчеркнул, что, хотя причины этих изменений глобальны, их последствия ощущаются на местном уровне.

Уточнения

Александри́я — город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря. Административный центр мухафазы Александрия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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