Климатическая бомба под землёй: борьба с грязным воздухом ускоряет апокалипсис

Учёные обнаружили скрытую причину ускоренного изменения климата

3:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно опубликованное исследование, проведённое специалистами из Университета Эксетера, выявило неожиданную угрозу, которая может оказать гораздо более серьёзное влияние на климат планеты, чем выбросы углекислого газа.

Фото: Flickr by Jeremy Michael, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дым

Учёные обнаружили, что усилия, направленные на очищение воздуха от загрязнений, могут парадоксальным образом ускорять глобальное потепление, ставя под сомнение эффективность некоторых мер, считавшихся экологически безопасными.

На первый взгляд, идея о том, что более чистый воздух может способствовать ухудшению климатической ситуации, кажется абсурдной. Однако исследование показало, что сокращение выбросов диоксида серы, который ранее выполнял функцию своеобразного "солнцезащитного экрана", отражающего солнечные лучи, имеет серьёзные последствия.

Устранение этого загрязнителя сделало атмосферу более прозрачной, что позволило солнечному теплу сильнее нагревать поверхность Земли, особенно над океанами. Это открытие поднимает важный вопрос: насколько значим вклад этого фактора в общую картину изменения климата?

Анализ данных, собранных НАСА в период с 2001 по 2019 год, показал, что до двух третей глобального потепления, зафиксированного за это время, может быть связано именно с уменьшением загрязнения диоксидом серы.

Исследователи отметили, что это не умаляет роли углекислого газа в климатических изменениях, но подчёркивает, что влияние сокращения выбросов серы было значительно недооценено. Учёные пояснили, что сера в атмосфере способствовала формированию облаков с более крупными и светоотражающими каплями воды, которые эффективно отражали солнечные лучи. С уменьшением содержания серы облака стали темнее, поглощая больше тепла, что можно сравнить с переходом от светлой одежды к тёмной в жаркий день.

Для подтверждения своих выводов исследователи изучили изменения альбедо Земли — способности планеты отражать солнечный свет. Данные показали, что за последние два десятилетия альбедо снизилось, что усилило нагрев поверхности. Этот эффект оказался особенно заметным в регионах, где ранее были высокие уровни загрязнения воздуха серой.

Однако не все в научном сообществе согласны с такими выводами. Например, представители Университета Рединга подтвердили некоторые аспекты исследования, в частности роль серы в изменении свойств облаков, но выразили сомнения относительно степени их влияния на отражение солнечного света. Эти разногласия подчёркивают сложность климатических процессов и необходимость дальнейших исследований для уточнения выводов.

Если гипотеза подтвердится, она может дать надежду на то, что эффект потепления, связанный с очищением воздуха от серы, со временем ослабнет.

Тем не менее, исследователи подчеркнули, что это не должно отвлекать внимание от необходимости сокращать выбросы углекислого газа, которые остаются ключевым фактором глобального потепления. Более того, более чистое небо может даже усиливать воздействие парниковых газов, что делает задачу достижения экологической устойчивости ещё более сложной. Возникает вопрос: как найти баланс между очищением воздуха и предотвращением климатического кризиса?

Уточнения