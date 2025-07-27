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Робот-собака против чаек: исход битвы за пиццу на пляже

Domino's запустила робота-собаку для доставки пиццы
2:07
Наука

Компания Domino's представила необычное решение для доставки пиццы на пляжах Истборна — робота-собаку, который не только привозит заказы, но и защищает их от назойливых чаек.

Пицца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца

Этот инновационный проект направлен на борьбу с проблемой, которая давно беспокоит отдыхающих на побережье.

Новинка, получившая название Domidog, стала первым в мире роботом-собакой, разработанным специально для доставки еды. Устройство способно передвигаться по сложным поверхностям, таким как песок и галька, благодаря встроенным датчикам, стереокамерам и передовой системе навигации.

Робот оснащён обзором на 360 градусов, что позволяет ему успешно обходить препятствия и доставлять пиццу в целости и сохранности. В настоящее время устройство проходит тестирование в курортном городе Истборн.

Идея создания такого робота возникла после исследования, проведённого Domino's, которое выявило, что 87% жителей Великобритании испытывают раздражение из-за чаек, крадущих еду на пляжах. Помимо доставки, робот-собака выполняет ещё одну важную функцию — отпугивает птиц, защищая заказы клиентов.

Представители компании отметили, что чайки стали настоящей проблемой для любителей перекусить на побережье, и пришло время найти эффективное решение. Они подчеркнули, что Domino's стремится внедрять инновационные технологии, чтобы обеспечить максимально быструю доставку горячей и свежей пиццы. По их словам, тестирование Domidog этим летом — это шаг к решению давней проблемы, связанной с безопасностью еды на пляжах.

Технология, лежащая в основе робота, уже зарекомендовала себя в других сферах.

Подобные устройства, разработанные Boston Dynamics, ранее использовались в поисково-спасательных миссиях, помогали сапёрам, создавали трёхмерные карты на строительных площадках и участвовали в исследованиях, связанных с взаимодействием человека и машин.

Уточнения

И́стборн — город в Англии в графстве Восточный Суссекс на побережье Ла-Манша, образует административный район (боро).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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