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Ледяной апокалипсис в Африке: нечто убивает последние ледники континента

Таяние ледников Африки несёт угрозу всему миру
4:26
Наука

Африка, известная своими жаркими пустынями, густыми джунглями и бескрайними саваннами, скрывает и менее очевидные природные сокровища — ледники, расположенные на вершинах её высочайших гор.

Глобально потепление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Глобально потепление

Однако эти ледяные шапки, находящиеся в Восточной Африке, стремительно исчезают, что создаёт угрозу не только для экосистем, но и для жизни местных жителей, а также для туристической отрасли региона.

Ледники Восточной Африки, расположенные на высоте до 5000 метров над уровнем моря, находятся вблизи экватора, в таких странах, как Танзания, Кения и Уганда. Самые известные из них покрывают гору Килиманджаро — высочайшую вершину континента, а также гору Кения и хребет Рувензори. По прогнозам, гора Кения может стать первым в мире пиком, полностью лишившимся льда из-за антропогенного изменения климата.

Исследования показывают, что за последние сто лет площадь африканских ледников сократилась более чем на 90%, с 19,5 до 1,4 квадратных километров. Если климатические условия в регионе не изменятся, то уже к середине XXI века ледники Восточной Африки могут исчезнуть практически полностью, отметил один из авторов недавнего исследования, посвящённого этой проблеме.

При этом основная причина таяния ледников связана не с повышением температуры, как это происходит, например, в Альпах, а с изменением характера осадков, вызванным глобальным потеплением. Ледники в тропиках, в отличие от других регионов, менее чувствительны к колебаниям температуры воздуха, но крайне уязвимы к изменениям влажности, облачности и количества осадков.

В Восточной Африке сезоны дождей, приходящиеся на октябрь-декабрь и март-май, обеспечивают снегопады на больших высотах, которые затем превращаются в лёд. Однако с конца XIX века из-за изменений температуры Индийского океана количество осадков в регионе значительно сократилось, что привело к уменьшению снежного покрова на ледниках.

Недостаток снега означает, что ледники лишаются естественной защиты от солнечных лучей, что ускоряет их таяние. Уменьшение облачности в горах также усиливает воздействие солнца, вызывая испарение льда даже при отрицательных температурах. В 2024 году Африка пережила один из самых жарких периодов в своей истории: средняя температура на континенте оказалась на 0,87 °C выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, что значительно превышает общемировой рост температуры.

Важно отметить, что главными хранилищами воды в Восточной Африке являются не ледники, а горные леса, расположенные на высотах от 1000 до 3500 метров. Эти леса, действующие как природные резервуары, поглощают дождевую воду и постепенно отдают её в окружающие экосистемы. Однако их площадь сокращается из-за вырубки, что ставит под угрозу водоснабжение региона.

Для защиты этих лесов в 2025 году, объявленном ЮНЕСКО Международным годом защиты ледников, стартовал проект по восстановлению горных лесов в районе Килиманджаро. Инициатива направлена на поддержку местных сообществ в развитии устойчивой экономики, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение лесных массивов.

Исчезновение ледников несёт не только экологические, но и социальные последствия. Ледники Восточной Африки имеют огромное культурное и духовное значение для местных жителей, а их утрата может подорвать идентичность коренных народов. Кроме того, таяние льдов угрожает туристической отрасли, которая приносит значительный доход местным общинам.

Например, в Уганде благодаря ледникам жители зарабатывают средства на образование детей и строительство жилья. Потеря ледников может лишить горы их символического значения, что особенно сильно скажется на привлекательности региона для туристов.

Уточнения

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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