Неужели египтяне скрывали всё это? Гробница, которая раскроет все загадки

В Египте обнаружена гробница Среднего царства с 11 запечатанными захоронениями

4:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи, работающие в Египте, сделали сенсационное открытие, обнаружив древнюю гробницу эпохи Среднего царства с 11 запечатанными захоронениями. Гробница, в которой археологи нашли уникальные артефакты, проливает свет на жизнь и обычаи жителей этого региона более 3500 лет назад. Важность находки подтверждается тем, что эта гробница — первая, найденная в этом районе, и датируется периодом с 1938 по 1630 год до н. э.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пирамиды

Открытие в Южном Асасифе

Гробница была найдена в некрополе Южный Асасиф, расположенном на западном берегу Нила в Луксоре, неподалеку от знаменитого храма Хатшепсут. Это открытие является важным шагом в археологических исследованиях этого региона, который богат памятниками древнего Египта.

Совместная египетско-американская миссия, работающая на раскопках, обнаружила гробницы, в которых покоятся мужчины, женщины и дети. Специалисты предполагают, что эта гробница могла быть семейной усыпальницей, использовавшейся несколькими поколениями людей в период XII и XIII династий Египта.

Артефакты и украшения

Одним из самых впечатляющих аспектов находки является сохранность многих артефактов, включая украшения, которые, по словам археологов, сохранились почти в первозданном виде. Среди этих находок — искусно выполненное женское ожерелье с 30 аметистовыми бусинами, амулет в виде головы бегемота, а также другие украшения, такие как наручи, браслеты и кольца с изображением скарабеев. Эти артефакты, как предполагают учёные, рассказывают не только о богатстве и статусе погребённых, но и о религиозных верованиях и практиках того времени.

Особый интерес вызывает одно из ожерелий, найденных в мужском захоронении, которое считается примечательным из-за высокого положения человека, похороненного в этом гробу. Археологи утверждают, что этот человек, вероятно, занимал важную должность в обществе.

Семейная гробница Среднего царства

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мохамед Исмаил Халед отметил, что, вероятно, эта гробница использовалась одной семьёй в течение нескольких поколений. Из-за частых исторических наводнений большинство деревянных гробов и льняных саванов, которые раньше использовались для захоронений, были уничтожены, но многие другие предметы остались практически нетронутыми.

Интересно, что на некоторых предметах, включая сине-зелёную глазурованную фигурку плодородия, были найдены драгоценные камни, а также отверстия для крепления "волос", что может свидетельствовать о детальной проработке украшений.

Тайны Среднего царства

Среднее царство Египта, с 1938 по 1630 год до н. э., было временем значительных изменений в социальной и политической структуре страны. Археологи до сих пор не могут точно установить причины гибели этой цивилизации, хотя находки в Южном Асасифе открывают новые горизонты для понимания её культуры.

"Это открытие значительно расширяет наши знания о жизни в Египте в период Среднего царства", — подчеркнул министр по делам древностей Египта Халед эль-Анани.

Он отметил, что такие находки являются важным свидетельством уровня развития древних египтян в области искусства, торговли и религиозных практик.

Влияние на археологию и туристическую отрасль

Это открытие не только приносит новые знания в археологию, но и привлекает внимание к историческому наследию Египта. Появление уникальных артефактов привлекает туристов и исследователей со всего мира, что способствует развитию туристической отрасли в Луксоре и других исторических районах Египта.

Древняя гробница в Южном Асасифе — это ещё один важный шаг в раскрытии тайн древнего Египта, и, возможно, в будущем нас ждёт ещё много открытий, которые помогут учёным разгадать оставшиеся загадки этой великой цивилизации.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

