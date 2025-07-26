Учёные предлагают миллион за древнюю загадку, которую не могут разгадать уже тысячелетия

Учёные продолжают пытаться расшифровать древнюю письменность цивилизации долины Инда

5:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные предлагают награду в размере 1 миллиона долларов тому, кто сможет разгадать древнюю письменность цивилизации долины Инда. Эти знаки, оставшиеся на каменных печатях, керамике и других предметах, остаются нерасшифрованными уже более 5000 лет, и загадка о том, что они означают, до сих пор не имеет ответа.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сокровище

Приз за разгадку древнего кода

Цивилизация долины Инда, существовавшая с 5300 по 3300 год до нашей эры, оставила после себя множество следов, включая письменность, состоящую из знаков и символов. Учёные давно пытаются расшифровать эти знаки, но их попытки не принесли результатов. С целью ускорить процесс разгадки, правительство индийского штата Тамилнад предложило приз в размере 1 миллиона долларов тому, кто сможет расшифровать этот древний код.

"Я объявляю о денежной премии в размере 1 миллиона долларов для частных лиц или организаций, которые расшифруют надпись к удовлетворению археологических экспертов", — заявил Министр штата М. К. Сталин.

Эта инициатива появилась после того, как новое исследование показало, что между знаками индской письменности и древней тамильской керамикой можно проследить важные сходства.

Сложности расшифровки

Индская письменность состоит из около 4000 различных знаков, которые были обнаружены на керамических табличках, каменных печатях и других предметах. Эти знаки часто повторяются, но ни один из них не был точно расшифрован. Исследования, проведённые с использованием компьютерных технологий, лишь подтвердили наличие определённых закономерностей в этих знаках, но окончательного понимания смысла ещё нет.

Специалист по информатике Раджеш П. Н. Рао, отметил, что множество людей, в основном из Индии или с индийскими корнями, присылают ему электронные письма, утверждая, что они уже разгадали этот код. Однако учёные, включая профессора Вашингтонского университета, говорят, что в этих теоретических расшифровках игнорируются ключевые факты, и они не могут считаться окончательными.

"Многие из предложенных расшифровок игнорируют контекст, в котором были найдены эти символы", — пояснил Рао.

По его словам, знаки в основном встречаются на каменных печатях, которые использовались в торговле. Это наталкивает на мысль, что письменность может быть связана с коммерческими или политическими делами, а не с религией.

Интересные теории и гипотезы

Некоторые учёные считают, что индская письменность может быть связана с более поздними языками, такими как брахми, дравидийские и индоарийские языки. Они полагают, что эти знаки могут содержать политические, религиозные или магические символы. Однако, несмотря на попытки связать их с ранними индуистскими писаниями, никаких доказательств этому нет.

"Мы до сих пор не знаем, являются ли эти знаки полноценными словами, частями слов или частями предложений", — сказала Исследовательница из Института фундаментальных исследований Тата Ниша Ядав.

Однако она и её коллеги смогли выявить закономерности в этих знаках, отметив, что сценарий в основе своей структурирован и логичен.

Загадка исчезнувшей цивилизации

Цивилизация долины Инда была одной из первых городских цивилизаций, охватывавших территории современного Пакистана, северо-западной Индии и северо-восточного Афганистана. Считается, что она достигла пика своего развития в период с 2600 по 1900 год до н. э. Однако, несмотря на её достижения в области земледелия и торговли, её упадок остаётся загадкой. Исследователи не нашли никаких следов войны или голода, что затрудняет понимание причин её исчезновения.

"Индская письменность — это, пожалуй, самая важная система письма, которая до сих пор не расшифрована", — сказал ведущий индолог, добавив, что расшифровка этих знаков может раскрыть важные аспекты жизни и культуры древней цивилизации.

Перспективы разгадки

Хотя учёные продолжают работать над расшифровкой этой письменности, они признают, что на это может потребоваться много времени. Некоторые исследователи, включая Ядав, считают, что прогресс будет происходить медленно, и, возможно, потребуется ещё много лет, прежде чем загадка будет разгадана.

"Несмотря на денежное вознаграждение, мы не верим, что ответ появится в ближайшее время", — добавила Ядав.

Тем не менее, это исследование остаётся важной вехой для археологии и лингвистики, и возможно, в будущем мы сможем разгадать один из самых древних кодов в истории человечества.

Уточнения

Зага́дка — метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; на основании этого выражения человек и должен отгадать задуманный предмет.

